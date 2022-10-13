Seda Fırın, Sabancı Vakfı'nın desteği ile kekemeliğe dair farkındalık oluşturuyor

İSTANBUL (AA) - Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı’nın 13. Sezonunda Fark Yaratan seçilen Seda Fırın, çocukluk döneminden itibaren kekemeliği ile yaşantısını sürdürüyor.

Sabancı Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, öğrenim hayatı boyunca akran zorbalığı ve yetersiz hissettirilme gibi durumlarla karşılaşan Fırın, hem kendi hayatında hem de toplumda bir değişim yaratabilmek amacıyla çalışıyor.

Seda Fırın bu kapsamda kekemeliği olan bireylerin toplumda görünür olmasını sağlamak amacıyla Kekele TV’yi kurdu. 2019 yılında, 22 Ekim Kekemelik Farkındalık Günü’nde YouTube üzerinden yayın hayatına başlayan Kekele TV, net olarak bilinmeyen kekemelik sorununu doğru bir şekilde anlatmayı, kekemeliği sebebiyle kendini toplumdan soyutlayan bireylerin sosyal hayata katılımlarını artırmayı, onları içinde bulundukları karamsarlıktan kurtararak motive etmeyi ve dil konuşma terapistlerine yönlendirmeyi amaçlıyor.

İletişim Fakültesi mezunu olan Fırın, kendisini “kekemeliği olan bir iletişimci” olarak tanımlıyor. Öğrenim hayatındaki kazanımlarını aynı zamanda bir dayanışma ağı olan Kekele TV’ye aktaran Seda Fırın, kamuoyuna kekemeliğin ne demek olduğunu doğru bir şekilde anlatmak istiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, Seda Fırın’ın Kekele TV ile birlikte Türkiye’de üzerine çok düşünülmeyen kekemelik konusunda farkındalık yarattığını belirterek, “Yapılan araştırmalara göre Türkiye’de yaklaşık 1 milyon kekemeliği olan birey bulunuyor. Bu konuya dikkat çeken ve toplumda bir değişim yaratmak için yola çıkan Seda Fırın’ın yaptığı çalışmaları takdir ediyoruz. Kekemeliği olan bireylerin maruz kaldıkları ayrımcılıkla mücadele eden Seda Fırın’ın girişimi Kekele TV’nin de daha çok insana ulaşması için desteğimizi sürdüreceğiz. Bu değişimin parçası olmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı, 2009 yılından bu yana Türkiye’de toplumsal gelişmeye katkıda bulunan bireylerin yarattıkları olağanüstü etkileri görünür kılmak ve topluma ilham vermek amacıyla gerçekleştiriliyor.

