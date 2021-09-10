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  4. Seda Sayan canlı yayında Seren Serengil'e ateş püskürdü! "Hasta mısın sen? Kolpacı! "

Seda Sayan canlı yayında Seren Serengil'e ateş püskürdü! "Hasta mısın sen? Kolpacı! "

10.09.2021 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seda Sayan, programına Gülben Ergen'i konuk almasına eleştiride bulunan Seren Serengil'e cevap verdi. Sayan'ın sözleri kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu.

Bu sezon Sabahın Sultanı programıyla izleyici karşısına çıkan Seda Sayan, canlı yayında olay yaratacak bir açıklamada bulundu.

"SENİN DEVRİN BİTTİ SEDA ABLA"

Programına Gülben Ergen'i çıkaran Seda Sayan'ı hedef alan Söylemezsem Olmaz'ın sunucusu Seren Serengil, "İzlenmeyince konuk alıyor onu da izlenmeyen isimlerden seçiyor. Ablacığım senin zamanın geçti. O paltform topuklu ayakabıların gibi modan geçti devrin kapandı. Hala çıkmış o platformlarla izlenmeye çalışıyor." demişti.

"HASTA MISIN SEN? KOLPACI! "

Serengil'in bu sözleri karşısında sakinliğini daha fazla koruyamayan Seda Sayan, bugünkü programında canlı yayında cevap verdi:

"Hastam mısın sen? Sen kimsin oğlum? Nerede yaşıyorsun neresi burası? Ben senin gibi neler gördüm. Ben 26-27 yıldır televizyonda neler gördüm. Senin gibi çok kolpacılar gördüm. Ben bu işin tam da göbeğinde büyümüş bir kadınım kolpacı. Bunları sen anca sessiz naif insanlara yaparsın. Sen kimsin ya kolpacı!"


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Seda Sayan Seren Serengil
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