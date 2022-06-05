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Seda Sayan ve Işın Karaca "2022 Uluslararası Isparta Gül Festivali"nde sahneye çıktı

05.06.2022 22:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seda Sayan ve Işın Karaca "2022 Uluslararası Isparta Gül Festivali"nde sahneye çıktı

Seda Sayan ve Işın Karaca Isparta'daki "2022 Uluslararası Gül Festivali" kapsamında konser verdi.

Sayan, Isparta'daki bir otelde bando takımı ve çiçeklerle karşılandı, üzerine gül yaprağı atıldı.

Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Gözgün tarafından çiçek takdim edilen Sayan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce geleceğini ancak hava muhalefeti nedeniyle konserinin iptal olduğunu söyledi.

Sayan, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen konserde, sevilen parçalarını Ispartalı müzikseverler için seslendirdi.

Konserde, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen, Sayan'a hediyeler takdim etti.

Seda Sayan'ın konserinin ardından Işın Karaca sahneye çıktı.

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