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SEDAŞ, ‘Enerjimize Renk Katıyoruz’ isimli resim yarışması düzenledi

SAKARYA HABERLERİ  | 24.04.2020 13:29 | Son Güncelleme

SEDAŞ, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda ‘Enerjimize Renk Katıyoruz’ isimli resim yarışması düzenledi.Korona virüs salgını nedeniyle bu yıl 23 Nisan coşkusu dijital platformlara taşındı.

SEDAŞ, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda ‘Enerjimize Renk Katıyoruz’ isimli resim yarışması düzenledi.
Korona virüs salgını nedeniyle bu yıl 23 Nisan coşkusu dijital platformlara taşındı. Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce’de 1,9 milyon aboneye enerji hizmeti sağlayan Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı online yarışmayla kutladı. ’Enerjimize Renk Katıyoruz’ adıyla düzenlenen resim yarışmasıyla, çocuklar bu anlamlı günün 100. yılında bayram sevincini yaşadı.
Çocuklar, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını sona erdiğinde yapmayı hayal ettiklerini çizdikleri resimlerle kağıda dökerken; resimlerinin fotoğrafını çekip kısa bir video ile hikayelerini de anlatarak kendilerine ithaf edilen tek bayramda becerilerini gösterme şansı yakaladılar.
Enerjiye renk katan yarışmada Sude Gökaslan birincilik ödülünü kazandı. Yahya Pehlivan ikincilik ödülüne değer görülürken, Ali Arda Ferah ve Sude Erçit de üçüncülüğü paylaştılar. Yarışmaya özel hazırlanan ve çocukların anlatımlarının yer aldığı video SEDAŞ sosyal medya hesaplarından paylaşılırken, yarışmadaki resimler ilerleyen günlerde SEDAŞ ofislerinde sergilenecek.

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