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Sedat Kılınç: “Bu zor günlerde ülkemize yardımcı olmak bizim görevimizdir”

KAYSERİ HABERLERİ  | 01.04.2020 10:48 | Son Güncelleme

Korona virüs sebebi ile alınan önlemler kapsamında ihtiyaç sahibi 750 aileye yardım eden Sedat Kılınç İnşaat yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kılınç, “Bu zor günlerde ülkemize yardımcı olmak bizim görevimizdir” dedi.İş adamlarının bu tür durumlarda yapacakları yardımların millete karşı vazifesi olduğunu söyleyen Sedat Kılınç, “İş adamları olarak böyle dönemlerde vatanımıza ve milletimize bu tür yardımlar bizim borcumuz.

Sedat Kılınç: “Bu zor günlerde ülkemize yardımcı olmak bizim görevimizdir”

Korona virüs sebebi ile alınan önlemler kapsamında ihtiyaç sahibi 750 aileye yardım eden Sedat Kılınç İnşaat yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kılınç, “Bu zor günlerde ülkemize yardımcı olmak bizim görevimizdir” dedi.
İş adamlarının bu tür durumlarda yapacakları yardımların millete karşı vazifesi olduğunu söyleyen Sedat Kılınç, “İş adamları olarak böyle dönemlerde vatanımıza ve milletimize bu tür yardımlar bizim borcumuz. Bütün iş adamlarının böyle bir süreçte ülkesine maddi olarak, imkanları ölçüsünde katkıda bulunması gerekiyor. Şu an ülkemizde korona virüsten dolayı sokağa çıkamayanlar, günlük çalışıp günlük kazanan insanlar var ve şu anda onların çalışma imkanı da yok. Bu şekilde ihtiyaç sahibi olan aileleri tespit ettik. Öncelikle 500 diye başladık ama şu anda sayı 750’ye ulaştı. Önümüzdeki günlerde ihtiyacı olan ailelere mümkün mertebe ulaşacağımızı söyledik, bize ulaşan ihtiyaçlara da cevap vermeye devam ediyoruz. 750 ailemize gıda desteği sağlayacağız. Daha önce de depremde maddi ve diğer ihtiyaçlara yönelik desteğimizi sağlamıştık. Daha öncesinde Kayserimizde ihtiyaç sahiplerine ulaşmıştık. İş adamları olarak bunlar bizim asli görevimiz, bunları yapmak durumundayız. Böyle günlerde bize ihtiyaç var. Bu ülkede kazandık ve kazandıklarımızı bu ülkenin her bir ferdi ile ihtiyaç sahipleri ile de paylaşmamız lazım. Bunun da bizim bir görevimiz olduğunu düşünüyorum ve rabbim daha fazlasını nasip eder İnşallah” dedi.
Kılınç, aynı zamanda personellere de sahip çıkılması gerektiğini belirterek, sözlerine şu şekilde devam etti:
“İş adamlarının üzerine vazife olarak üstleneceği bir süreç başladı. İhtiyaç sahiplerine ulaşmakta geç kalmasınlar. Şu anda iş yapamayan ve çalışamayan birçok insan var. Bu vatandaşlarımızı tespit etsinler ve ulaşsınlar. Tabi sadece bu noktada değil, yılarca beraber çalıştığımız ekip arkadaşlarımız var. Onların da bu süreçte yanlarında olarak, maaşları tam bir şekilde verilecek ve biz onları mağdur etmeyeceğiz. Bütün iş verenlere de seslenmek istiyorum, personellerimiz bizim çalışma arkadaşlarımızla bu işletmede var olduk hepimiz. Onları bu zor süreçlerde terk etmeyelim. Bu zor günlerde biz onlara, diğer günlerde de onlar hep oldukları gibi bize destek olmaya devam edelim.”

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Çisem Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
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