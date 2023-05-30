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Şef Memet Özer'in acı günü! Sosyal medyadan böyle duyurdu

30.05.2023 00:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şef Memet Özer geçtiğimiz yıl yaşadığı sağlık problemleriyle gündeme gelmişti. Memet Özer yaşadığı acı günü sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Şef Memet Özer'in acı günü! Sosyal medyadan böyle duyurdu

Ünlü şef Memet Özer babasını kaybetti. 52 yaşındaki şef acı haberi Instagram hesabında paylaştı. Geçtiğimiz ağustos ayında tesadüf sonucu beyninde kitle olduğunu öğrenen Memet Özer, operasyon geçirmiş ve bir gün yoğun bakımda kalmıştı.

ACI HABERİ BÖYLE DUYURDU

Şef Memet Özer babasını kaybetmenin acısıyla sarsıldı. 52 yaşındaki ünlü şef babasının fotoğrafını Instagram hesabında paylaştı. Memet Özer paylaşımına, "Canım babamızı kaybettik. Cenaze 31 Mayıs Çarşamba günü Öğle namazını takiben Erenköy Galip Paşa Camiinden kaldırılacaktır. Tüm arayan soran dostlarımıza teşekkür ederim." şeklinde yazdı.

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Çağla Şıkel, Evrim Akın, Ayça Erturan, Emine Ün, Nilgün Belgün, Behzat Uygur, Selen Soyder, Hakan Hatipoğlu, Ayşe Tolga, Yeliz Şar gibi ünlü isimlerden şef Memet Özer'e başsağlığı yorumları yağdı.


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