Seferovic'in eşinden Galatasaray itirafı geldi! ''Mayıs ayına kadar İstanbul'da kaldık''

Galatasaray'da geçen sezon yarım dönem forma giyen Haris Seferovic için bir itiraf geldi. Türkiye'den mutsuz ayrıldıklarını söyleyen Amina Seferovic, Celta Vigo'ya transferinin ardından mayıs ayına kadar İstanbul'da kaldıklarını söyledi.

"DAHA UZUN KALMAYI HEDEFLİYORDUK"

Seferovic'in eşi Amina Seferovic, geçen sezonun başında Haris Seferovic'in Galatasaray'a transferiyle ilgili olarak, "Türkiye'ye gittik ama orada daha fazla süre kalmayı hedefliyorduk. Bu sebeple Türkiye'den mutsuz ayrıldık" dedi.

"MAYIS AYINA KADAR İSTANBUL'DA KALDIK"

İsviçreli golcünün Galatasaray'dan sonra Celta Vigo'ya transferiyle ilgili konuşan Amina Seferovic, "Taşınmak son derece zaman alıcı. Gümrük işlemleri ve kişisel eşyalar büyük bir karmaşa ve Türkiye Avrupa Birliği'nin bir parçası değil" diye konuştu. Bu yüzden Seferovic'in Galatasaray'dan Celta Vigo'ya transferinin ardından mayıs ayına kadar İstanbul'da kaldıklarını söyleyen Amina Seferovic, "Mayıs ayında sezon bittiğinde, yaklaşık dört ya da beş kez uçakla gidip gelmiştik. Her uçuş yaklaşık beş saat sürüyor" sözlerini kullandı.

