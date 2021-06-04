Sefirin Kızı bitti ama Bodrum'dan vazgeçemedi! Tuba Büyüküstün'e Bodrum'da muhteşem karşılama

Tuba Büyüküstün, 2004 yılında başladığı oyunculuk kariyerinde çok çabuk ilerledi ve kısa sürede uluslararası çapta bir yıldıza dönüştü. Özellikle "Asi" ve "Kara Para Aşk" dizileriyle dünyanın dört bir yanında ünlenen oyuncu, yurt dışında neredeyse Türkiye'den daha çok popüler olmaya başladı. Hal böyle olunca, başrol oyuncusu Neslihan Atagül'e veda eden "Sefirin Kızı" ekibi, diziyi finale taşıması için Tuba Büyüküstün'e gitti. Böylece, hem ratinglerin tekrar yükselme şansı doğacak hem de başlamak üzere olan yurt dışı satışları patlayacaktı. Eski dostu Engin Akyürek'e olan vefa borcu ve dizinin çok sevdiği Bodrum'da çekilmesi nedeniyle teklife cazip bakan Tuba Büyüküstün, hemen ekibe dahil oldu. Sadece birkaç ay sürebilen Bodrum macerası ise onu derinden etkilemiş gibi görünüyor. Yıllardır Bodrum'da tatil yapan ve orayı çok sevdiğini söyleyen Tuba Büyüküstün, çekimler bitse de soluğu Bodrum'da almaya devam ediyor. Netflix'te başrol oynayacağı yeni proje için bile Bodrum'da hazırlanıyor.

Muhteşem bir karşılama

Ara ara yeni proje hazırlıkları ve kızları için İstanbul'a dönen ünlü oyuncu, her fırsatta Bodrum'a kaçmaya devam ediyor. Gittiği zaman sahili çekiyor, gidemediğinde de Bodrum'daki güzel günlerini anan paylaşımlar yapıyor. Dün yine Bodrum'un yolunu tutan oyuncuyu bu kez bir sürpriz bekliyordu.

Konakladığı otelin personeli, Tuba Büyüküstün için çok güzel bir sürpriz hazırladı. Ünlü oyuncunun yer aldığı tüm projelerin fotoğrafları, odanın duvarlarını süsledi. "Ne diyeceğimi bilemiyorum. Kelimeler yetersiz kalır." diyen oyuncu, bu güzel karşılama için teşekkür etti.



