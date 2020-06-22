YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. ŞEGEM yeni yerinde hizmete başladı

ŞEGEM yeni yerinde hizmete başladı

MANİSA HABERLERİ  | 22.06.2020 12:51 | Son Güncelleme

Şehzadeler Belediyesi Gençlik Merkezi (ŞEGEM) korona virüs tedbirleri kapsamında ara verdiği eğitimlerine yeni hizmet binasında yeniden başladı.

Şehzadeler Belediyesi Gençlik Merkezi (ŞEGEM) korona virüs tedbirleri kapsamında ara verdiği eğitimlerine yeni hizmet binasında yeniden başladı. 10 sınıfın bulunduğu ŞEGEM’de tedbirler kapsamında aynı anda 160 öğrenciye hizmet verilebilecek.
Şehzadeler Belediyesi Gençlik Merkezi (ŞEGEM), Şehzadeler Belediyesi’nin boşalttığı eski hizmet binasına taşındı ve korona virüs tedbirleri kapsamında ara verilen eğitimler yeniden başladı. Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Kuşçuoğlu ve Müdür Yardımcısı Orhan Çelik, yeni hizmet binasında incelemelerde bulundu.
Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Kuşçuoğlu, “Şehzadeler Belediyesi’nin yeni Gençlik Merkezi binasında incelemelerde bulunduk. Binanın kursların açılmasına uygun olarak tanzim edildiği, pandemi kurallarına göre kursiyerler yerleştirildiğinde 160 öğrencinin eğitim göreceği şekilde dizayn edildiği, her ayrıntının düşünüldüğü görülmüştür. Özel okul gibi sadece eğitim için hazırlanan binada Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak eğitimlerimize devam edeceğiz. Halkımıza hizmet noktasında bize bu ortamı sağlayan ve her zaman eğitimin yanında olan Şehzadeler Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik’e çok teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

“İlçemize hayırlı olsun”
Şehzadeler Belediyesi’nin her zaman eğitime önem verdiğini kaydeden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ise, “Korona virüs tedbirleri kapsamında, Şehzadeler Belediyesi Gençlik Merkezimizde eğitimlerimize ara vermiştik. Süreç içerisinde merkezimizdeki kurslarımızda sınavlara hazırlanan öğrenci kardeşlerimizi yalnız bırakmamış, uzaktan eğitim ile sınav hazırlıklarına yardımcı olmaya devam etmiştik. Bu esnada merkezimizi yeni hizmet binasına taşıdık ve gerekli düzenlemeleri yaptık. Gençlik Merkezimizde kontrollü sosyal hayatımızın başlaması ile birlikte eğitimlerimiz de yeniden başladı. Yeni hizmet binası sadece eğitime ayrılan bir birim oldu. Burada 10 tane sınıfımız bulunuyor. Tedbirler ışığında 160 öğrenciye aynı anda eğitim verme imkanını da sahibiz. Şehzadeler Belediyesi Gençlik Merkezimizin yeni hizmet binası ilçemize hayırlı olsun.” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAyna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladıAyna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı
Dev lahanayı görenler inanamadıDev lahanayı görenler inanamadı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vali Makas, jandarma kontrol noktalarında incelemede bulundu

Vali Makas, jandarma kontrol noktalarında incelemede bulundu

Vekiller depremden hasar gören köylerde depremzedelerin dertlerine ortak oldu

Vekiller depremden hasar gören köylerde depremzedelerin dertlerine ortak oldu

Kargın Belediye Başkanı Zafer Kaya, 15 ayı değerlendirdi

Kargın Belediye Başkanı Zafer Kaya, 15 ayı değerlendirdi

Iğdır’da sarı altın hasadı başladı

Iğdır’da sarı altın hasadı başladı

Gelinlik ve damatlık yerine hakem forması giydiler

Gelinlik ve damatlık yerine hakem forması giydiler

Karacasu’da gece avına 8493 lira ceza kesildi

Karacasu’da gece avına 8493 lira ceza kesildi

Manisa Namaz Vakitleri 22 Haziran Pazartesi

İmsak
03:48
Sabah
05:39
Öğle
13:17
İkindi
17:12
Akşam
20:45
Yatsı
22:28

Manisa Nöbetçi Eczaneler22 Haziran Pazartesi

Cavlan Eczanesi
Merkez
İlke Eczanesi
Merkez
Yavuz Eczanesi
Merkez
Sevinç Eczanesi
Turgutlu
Birlik Eczanesi
Akhisar
Dutlulu Eczanesi
Akhisar
Özdemir Eczanesi
Salihli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Selendi’de 24 kişiye toplam 75 bin 600 TL ceza

Selendi’de 24 kişiye toplam 75 bin 600 TL ceza

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Elektrik direğinden uçurtmayı almak isterken akıma kapılıp düşerek öldü

Elektrik direğinden uçurtmayı almak isterken akıma kapılıp düşerek öldü

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.