ŞEGEM yeni yerinde hizmete başladı

Şehzadeler Belediyesi Gençlik Merkezi (ŞEGEM) korona virüs tedbirleri kapsamında ara verdiği eğitimlerine yeni hizmet binasında yeniden başladı. 10 sınıfın bulunduğu ŞEGEM’de tedbirler kapsamında aynı anda 160 öğrenciye hizmet verilebilecek.

Şehzadeler Belediyesi Gençlik Merkezi (ŞEGEM), Şehzadeler Belediyesi’nin boşalttığı eski hizmet binasına taşındı ve korona virüs tedbirleri kapsamında ara verilen eğitimler yeniden başladı. Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Kuşçuoğlu ve Müdür Yardımcısı Orhan Çelik, yeni hizmet binasında incelemelerde bulundu.

Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Kuşçuoğlu, “Şehzadeler Belediyesi’nin yeni Gençlik Merkezi binasında incelemelerde bulunduk. Binanın kursların açılmasına uygun olarak tanzim edildiği, pandemi kurallarına göre kursiyerler yerleştirildiğinde 160 öğrencinin eğitim göreceği şekilde dizayn edildiği, her ayrıntının düşünüldüğü görülmüştür. Özel okul gibi sadece eğitim için hazırlanan binada Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak eğitimlerimize devam edeceğiz. Halkımıza hizmet noktasında bize bu ortamı sağlayan ve her zaman eğitimin yanında olan Şehzadeler Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik’e çok teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.