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ŞEGEM’li olabilmek için ter döktüler

MANİSA HABERLERİ  | 13.07.2020 14:41 | Son Güncelleme

Şehzadeler Belediyesi Gençlik Merkezi’nde (ŞEGEM) 8.

Şehzadeler Belediyesi Gençlik Merkezi’nde (ŞEGEM) 8. sınıf öğrencileri için düzenlenen LGS (Liselere Giriş Sistemi) Hazırlık Kursu’nun seviye tespit sınavı gerçekleştirildi.
Şehzadeler Belediyesi’nin eğitime destek kapsamında 8. sınıf öğrencileri için düzenlediği LGS Hazırlık Kursu için, Şehzadeler Belediyesi Gençlik Merkezi’nde seviye belirleme sınavı yapıldı. Korona virüs tedbirleri eşliğinde gerçekleştirilen sınavda öğrenciler sınav salonlarına ateş ölçümleri ve el dezenfeksiyonları yapılarak alınırken, sınav sosyal mesafe gözetilerek yapıldı. 200 öğrencinin katıldığı sınavda öğrencilere 7. sınıf 1. dönem konularını kapsayan 80 soru soruldu. Öğrenciler bu sorulara 100 dakika içinde cevap verebilmek için ter dökerken, velileri de onları heyecan içinde gençlik merkezi önünde bekledi. Eylül ayında başlayacak kurs, mayıs ayında son bulacak. Seviye belirleme sınavında başarılı olup kursa kayıt yaptırma hakkı elde edecek öğrenciler, kurs süresince Matematik, Türkçe, İngilizce, Din Kültürü, Sosyal Bilgiler, İnkılap Tarihi gibi dersleri görecek. Eğitimlerini iyi bir lisede sürdürmek isteyen öğrenciler, kurs sonunda ise LGS sınavına girecek.

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