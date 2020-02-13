‘Şehir Buluşmaları’nda ‘ortak akıl’ vurgusu

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ‘Şehir Buluşmaları’nda bu kez meslektaşları mimarlarla bir araya geldi. Ortak akla ve birlikteliğe dikkat çeken Başkan Demir, “Bir şehrin gelişiminde ‘ortak akıl’ çok önemli. El ele vererek şehrimizi birlikte daha ileriye taşıyacağız” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Şehir Buluşmaları’ toplantıları devam ediyor. Farklı meslek gruplarıyla bir araya gelen Başkan Mustafa Demir’in bu sefer ki misafirleri mimarlar oldu. Büyükşehir Belediyesi 4’üncü ‘Şehir Buluşmaları’ toplantısı, Bayraktepe Tabiat Parkı Tesisinde yapıldı. Toplantıya OMÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Derya Oktay, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Salih Sağır, Mimarlar Odası Samsun Şube Başkanı İshak Memişoğlu ve çok sayıda mimar katıldı.

“Büyükşehirin yanındayız”

Başkan Demir’in, şehrin dinamikleriyle bir araya gelmesinin önemli olduğunu ifade eden Mimarlar Odası Şube Başkanı İshak Memişoğlu, “Büyükşehir Belediye Başkanımızın meslekten biri olması, şehrimize meslek adına daha çok şeyler katabileceği noktasındaki umutlarımızı çok daha fazla yeşertti. Mimarlar Odası olarak şehrimiz adın yapılan doğru işlerde her zaman Büyükşehir Belediyemizin yanındayız. Anayasa’nın bize vermiş olduğu görev ve sorumluluklar ile birlikte her zaman yerel yönetimlerin yanında yer alma kararlılığındayız” dedi.