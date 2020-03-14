Şehir hastanesinden kalp hastalarına yeni tedavi yöntemi

Kalbe giden damarların tıkanması ya da daralması nedeniyle kişinin kalp krizi geçirmesine neden olan koroner arter rahatsızlığı, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yeni uygulanmaya başlayan, kalbi durdurmadan, toplardamar yerine atardamarla yapılan operasyonla tedavi ediliyor.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Özsöyler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koroner baypas ameliyatlarıyla ilgili cerrahi müdahalenin olumlu yönde yeni değişimlere uğradığını söyledi.

Daha önce bu tür ameliyatların kişinin kalbi durdurulup, kalp akciğer makinesine bağlanarak yapıldığını ve baypasların, bacaktan alınan toplardamarla gerçekleştirildiğini ifade eden Özsöyler, şöyle devam etti:

"Hastanede yeni uygulamaya başladığımız yöntemle hem çalışan kalpte koroner baypas yapıyoruz hem de bacaktan alınan toplardamarlar yerine atardamarı kullanıyoruz. Böylece hastalar çok daha kısa sürede kendine geliyorlar ve ileriki yıllarda takılan damarların tıkanmasıyla ilgili sorun gelişme riskini de azaltmış oluyoruz. Bunun avantajı hastada ameliyat sonrası inme dediğimiz felç gelişme riskini azaltması. Ayrıca klasik ameliyatta kullanılan kalp akciğer makinesinin akciğere, beyne, böbreğe, karaciğere ve kalbin kendisine olan olumsuz etkilerinden de kurtulmuş oluyoruz."