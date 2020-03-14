YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Şehir hastanesinden kalp hastalarına yeni tedavi yöntemi

Şehir hastanesinden kalp hastalarına yeni tedavi yöntemi

ADANA HABERLERİ  | 14.03.2020 11:20 | Son Güncelleme

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yeni uygulanmaya başlanan yöntemle koroner arter rahatsızlığı olan hastalar, kalp durdurulmadan toplardamar yerine atardamarla yapılan operasyonla tedavi ediliyor - Prof. Dr. İbrahim Özsöyler: - "Bunun avantajı hastada ameliyat sonrası inme dediğimiz felç gelişme riskini azaltması. Ayrıca klasik ameliyatta kullanılan kalp akciğer makinesinin akciğere, beyne, böbreğe, karaciğere ve kalbin kendisine olan olumsuz etkilerinden de kurtulmuş oluyoruz"

Kalbe giden damarların tıkanması ya da daralması nedeniyle kişinin kalp krizi geçirmesine neden olan koroner arter rahatsızlığı, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yeni uygulanmaya başlayan, kalbi durdurmadan, toplardamar yerine atardamarla yapılan operasyonla tedavi ediliyor.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Özsöyler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koroner baypas ameliyatlarıyla ilgili cerrahi müdahalenin olumlu yönde yeni değişimlere uğradığını söyledi.

Daha önce bu tür ameliyatların kişinin kalbi durdurulup, kalp akciğer makinesine bağlanarak yapıldığını ve baypasların, bacaktan alınan toplardamarla gerçekleştirildiğini ifade eden Özsöyler, şöyle devam etti:

"Hastanede yeni uygulamaya başladığımız yöntemle hem çalışan kalpte koroner baypas yapıyoruz hem de bacaktan alınan toplardamarlar yerine atardamarı kullanıyoruz. Böylece hastalar çok daha kısa sürede kendine geliyorlar ve ileriki yıllarda takılan damarların tıkanmasıyla ilgili sorun gelişme riskini de azaltmış oluyoruz. Bunun avantajı hastada ameliyat sonrası inme dediğimiz felç gelişme riskini azaltması. Ayrıca klasik ameliyatta kullanılan kalp akciğer makinesinin akciğere, beyne, böbreğe, karaciğere ve kalbin kendisine olan olumsuz etkilerinden de kurtulmuş oluyoruz."

Özsöyler, söz konusu yöntemin Türkiye'de belli başlı merkezlerinde uygulanabildiğini aktararak şu ana kadar 20 hastada tedavinin başarıyla uygulandığını kaydetti.

Söz konusu yöntemle ameliyat olan Macide Susan (62) da uzun süredir kalp damarlarının tıkanıklığı nedeniyle büyük sıkıntı yaşadığını söyledi.

Hastanede gerçekleştirilen operasyonla sağlığına kavuştuğunu belirten Susan, kısa sürede ayağa kalktığını dile getirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Onu tanıyabildiniz mi? Onu tanıyabildiniz mi?
Katliam yapmıştı! Tüm detayları mahkemede anlattıKatliam yapmıştı! Tüm detayları mahkemede anlattı
Anahtar Kelimeler:
Adana Ameliyat Kalp

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aydın’da olaylı gece

Aydın’da olaylı gece

Milletvekili Tamer: "Kesinlikle Kayseri’de koronaya yakalanan hiçbir hastamız yok, pozitif hiçbir hastamız yok"

Milletvekili Tamer: "Kesinlikle Kayseri’de koronaya yakalanan hiçbir hastamız yok, pozitif hiçbir hastamız yok"

600 kişilik helva saatler içinde tükendi

600 kişilik helva saatler içinde tükendi

Meteorolojiden soğuk ve yağışlı hava uyarısı

Meteorolojiden soğuk ve yağışlı hava uyarısı

Motosiklet sürücüsünün talihsiz anı

Motosiklet sürücüsünün talihsiz anı

Samsun’da TSK Mehmetçik Vakfı’ndan mevlit

Samsun’da TSK Mehmetçik Vakfı’ndan mevlit

Adana Namaz Vakitleri 14 Mart Cumartesi

İmsak
05:25
Sabah
06:44
Öğle
12:53
İkindi
16:14
Akşam
18:52
Yatsı
20:06

Adana Nöbetçi Eczaneler14 Mart Cumartesi

Acembekiroğlu Eczanesi
Seyhan
Anıl Eczanesi
Seyhan
Eda Eczanesi
Seyhan
Emel Eczanesi
Seyhan
Karaisalı Eczanesi
Seyhan
Nüket Eczanesi
Seyhan
Saygıncan Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Adana'da bıçaklı saldırıya uğrayan kadın yaralandı

Adana'da bıçaklı saldırıya uğrayan kadın yaralandı

PKK'lı terörist itirafçı oldu: Benden mayo giymemi istediler

PKK'lı terörist itirafçı oldu: Benden mayo giymemi istediler

Başkan Öztürk, Bilal-i Habeş'in Makamını Ziyaret Etti

Başkan Öztürk, Bilal-i Habeş'in Makamını Ziyaret Etti

Elbiselere emdirilmiş 8 kilo kokain ele geçirildi

Elbiselere emdirilmiş 8 kilo kokain ele geçirildi

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.