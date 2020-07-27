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"Şehir Şehir Eskrim" projesinin yeni durağı Adana oldu

ANKARA HABERLERİ  | 27.07.2020 11:08 | Son Güncelleme

"Şehir Şehir Eskrim" projesinin yeni durağı Adana oldu

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından düzenlenen "Şehir Şehir Eskrim" projesinin yeni durağı Adana oldu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, projenin Adana durağında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Halit Yılmazel, kentte devam eden eskrim faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Adana'da eskrimin canlanan bir spor branşı olduğunu belirten Yılmazel, "2016 ve 2019 yıllarında Adana'da yapılan müsabakalar, ilimizde eskrime ayrı bir heyecan kattı, bu spor dalının canlanmasına vesile oldu. İlerleyen zamanlarda, pandemi döneminden sonra, Adana'da çok daha güzel şeyler olacağına inanıyorum. Biz her zaman eskrim müsabakalarına ev sahibi olmaya talibiz, ilimize her zaman bekleriz." ifadelerini kullandı.

İlde eskrimin tanınması için yapılan çalışmaların önemini vurgulayan Adana Eskrim İl Temsilcisi Atakan Akçay ise şunları kaydetti:

"Kendi okulumda yaptığım çalışmalardaki amacım, müsabakalarda piste çıkmaktan çok, her öğrencinin eskrimle tanışmasını sağlamak. Hem malzeme hem de her türlü desteği konusunda federasyonumuz, il müdürlüğümüz ve velilerimize çok teşekkür ediyorum. Şehir Şehir Eskrim projesi ilimizde de heyecanla karşılandı, emeği geçenlere teşekkür ederiz."

Şehir Şehir Eskrim projesinin bir sonraki durağı Mersin olacak.

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