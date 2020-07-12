"Şehir Şehir Eskrim" projesinin yeni durağı Diyarbakır oldu

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından düzenlenen "Şehir Şehir Eskrim" projesinin 11. durağı Diyarbakır oldu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, projenin Diyarbakır durağında ilk röportaj konuğu olan Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Aydın Çetin, ilde devam eden eskrim faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Diyarbakır'da eskrim branşında çalışmalarının 2019'dan bu yana sürdüğünü anlatan Çetin, "Eskrim antrenörümüz Ece Hanım'ın ilimize atanmasıyla birlikte bu branşta çalışmalarımız başladı. Bu yıl turnuvalara ilk kez katılma şansı da yakaladık. İlimizde 15'e yakın lisanslı sporcumuz var. İnanıyoruz ki Diyarbakır bundan sonra eskrimde adını duyurmaya devam edecek. Özellikle eskrim gibi olimpik branşlar başta olmak üzere sporun her zaman yanındayız. Diyarbakır'ı en iyi şekilde temsil etmeye, ülkemize milli sporcular kazandırmak için elimizden gelen desteği vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır Eskrim İl Temsilcisi Ece Peşli Güçlü ise ilde eskrim branşını yaygınlaştırma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti: