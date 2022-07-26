Şehirde yazın adresi Radisson Blu Hotel & Spa, Istanbul Tuzla

İSTANBUL (AA) - Radisson Blu Hotel & Spa, Istanbul Tuzla, yazı şehirde geçirmeyi tercih edenler için dinlendirici lüks bir deneyim sunuyor.

Radisson Blu açıklamasına göre, İstanbul’un lüks spa oteli yaza özel aktiviteleriyle misafirlerine eşsiz bir deneyim yaşatıyor. Yaz boyunca hizmete açık olan havuzda, hafta sonu konaklayan misafirler için ikramlar ve aktiviteler bulunuyor.

Havuz keyfine hareket katmak isteyen misafirler için hazırlanan Aqua Gym ile suda egzersiz yaparken her yaşa hitap eden otelde, ailece seyahat eden çocuklu misafirler de unutulmuyor. Çocuklara yönelik hazırlanan yarışmalar, organizasyonlar ve oyunlar ile animatörler eşliğinde eğlenceli bir gün minik misafirleri bekliyor.

Zengin aktivitelerine her daim yenilerini ekleyen otel, ilerleyen günlerde çocuklar için kukla gösterimine de başlayacak. Gastronomi konusunda da son derece iddialı olan Radisson Blu Hotel & Spa, Istanbul Tuzla, hafta sonuna özel havuz başında sunduğu barbekü menüsüyle misafirlerine lezzetli tabaklar hazırlıyor.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’na birkaç dakika mesafede yer alan Radisson Blu Hotel & Spa, Istanbul Tuzla konumu gereği hem tatil hem de iş amaçlı seyahat eden misafirlere konaklama deneyimi yaşatırken Elysia Spa’da sauna, girdaplı küvet, zengin masaj seçenekleri ve vücut bakımlarıyla 4 bin metrekarelik dinlenme vahası sunuyor.

Standart, havuz manzaralı, teraslı, özel sauna, havuz ve hamama sahip süit gibi oda tiplerinin yer aldığı otel 254 odasıyla misafirlerine hizmet veriyor. Radisson Blu Hotel & Spa, Istanbul Tuzla’nın en yenileri; jakuzili Loft Suite ve spa alanında bulunan SIP VIP Suite, kusursuz bir konaklama için hazır.

