YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Şehirde yazın adresi Radisson Blu Hotel & Spa, Istanbul Tuzla

Şehirde yazın adresi Radisson Blu Hotel & Spa, Istanbul Tuzla

26.07.2022 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gastronomi konusunda da son derece iddialı olan Radisson Blu Hotel & Spa, Istanbul Tuzla, hafta sonuna özel havuz başında sunduğu barbekü menüsüyle misafirlerine lezzetli tabaklar hazırlıyor

İSTANBUL (AA) - Radisson Blu Hotel & Spa, Istanbul Tuzla, yazı şehirde geçirmeyi tercih edenler için dinlendirici lüks bir deneyim sunuyor.

Radisson Blu açıklamasına göre, İstanbul’un lüks spa oteli yaza özel aktiviteleriyle misafirlerine eşsiz bir deneyim yaşatıyor. Yaz boyunca hizmete açık olan havuzda, hafta sonu konaklayan misafirler için ikramlar ve aktiviteler bulunuyor.

Havuz keyfine hareket katmak isteyen misafirler için hazırlanan Aqua Gym ile suda egzersiz yaparken her yaşa hitap eden otelde, ailece seyahat eden çocuklu misafirler de unutulmuyor. Çocuklara yönelik hazırlanan yarışmalar, organizasyonlar ve oyunlar ile animatörler eşliğinde eğlenceli bir gün minik misafirleri bekliyor.

Zengin aktivitelerine her daim yenilerini ekleyen otel, ilerleyen günlerde çocuklar için kukla gösterimine de başlayacak. Gastronomi konusunda da son derece iddialı olan Radisson Blu Hotel & Spa, Istanbul Tuzla, hafta sonuna özel havuz başında sunduğu barbekü menüsüyle misafirlerine lezzetli tabaklar hazırlıyor.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’na birkaç dakika mesafede yer alan Radisson Blu Hotel & Spa, Istanbul Tuzla konumu gereği hem tatil hem de iş amaçlı seyahat eden misafirlere konaklama deneyimi yaşatırken Elysia Spa’da sauna, girdaplı küvet, zengin masaj seçenekleri ve vücut bakımlarıyla 4 bin metrekarelik dinlenme vahası sunuyor.

Standart, havuz manzaralı, teraslı, özel sauna, havuz ve hamama sahip süit gibi oda tiplerinin yer aldığı otel 254 odasıyla misafirlerine hizmet veriyor. Radisson Blu Hotel & Spa, Istanbul Tuzla’nın en yenileri; jakuzili Loft Suite ve spa alanında bulunan SIP VIP Suite, kusursuz bir konaklama için hazır.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Karaismailoğlu, Kağıthane'de gençlerle buluştu:Bakan Karaismailoğlu, Kağıthane'de gençlerle buluştu:
İzmir'de tartıştığı kişiyi öldüren zanlı yakalandıİzmir'de tartıştığı kişiyi öldüren zanlı yakalandı
Bursa'da çöp evde bulunan çocuğun tedavisine başlandıBursa'da çöp evde bulunan çocuğun tedavisine başlandı

İstanbul Namaz Vakitleri 26 Temmuz Salı

İmsak
03:59
Sabah
05:47
Öğle
13:16
İkindi
17:12
Akşam
20:34
Yatsı
22:14

İstanbul Nöbetçi Eczaneler26 Temmuz Salı

Burgazada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Şifa Eczanesi
Arnavutkoy
Taşoluk Filiz Eczanesi
Arnavutkoy
Vefa Eczanesi
Arnavutkoy
Flora Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Cinsel hayatınızı baştan aşağıya değiştirecek yumurta sarısı tekniği

Cinsel hayatınızı baştan aşağıya değiştirecek yumurta sarısı tekniği

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Sıcaklara aldırmadılar! Otoparkta cinsel ilişkiye girdiler

Sıcaklara aldırmadılar! Otoparkta cinsel ilişkiye girdiler

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.