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Şehiriçi dolmuş ücretlerinde sağlık çalışanlarına indirim

BİLECİK HABERLERİ  | 05.09.2020 12:06 | Son Güncelleme

Bilecik M Plakalılar Derneği Başkanı Tuncay Güler, yeni devlet hastanesi’ne şehirci dolmuşları giden sağlık personelinin ulaşım ücretine indirimli tarife uygulayacaklarını belirtti.Başkan Güler, sağlık çalışanlarının yanında olduklarını belirtmek istediklerini anlattı.

Şehiriçi dolmuş ücretlerinde sağlık çalışanlarına indirim

Bilecik M Plakalılar Derneği Başkanı Tuncay Güler, yeni devlet hastanesi’ne şehirci dolmuşları giden sağlık personelinin ulaşım ücretine indirimli tarife uygulayacaklarını belirtti.
Başkan Güler, sağlık çalışanlarının yanında olduklarını belirtmek istediklerini anlattı. Sağlıkçılara göstermiş oldukları özveri dolayısıyla teşekkür eden Güler, “Malum son dönemde dünya ve Türkiye’mizi her anlam da olumsuz derecede etkileyen Covid-19 salgınında en ön cephede savaş veren değerli sağlık çalışanlarımızın ne denli önemli ve değerli olduğu bir kez daha malumumuz olmuştur. Bu bağlamda pandemi sürecinde açılacak olan yeni Bilecik Devlet Hastanesi’nin bütün personeline biz Bilecik M Plakalılar Derneği olarak sağlık çalışanlarımızın yanında olduğumuzu onlara bir nebze de olsa teşekkür etmek adına tüm hastane personeline h1-h2-h3-h4 hatlarında çalışma kartını göstererek 2 TL’ye taşımayı taahhüt ediyoruz. Tekrardan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkürlerimizi sunar çalışmalarında başarılar dileriz.” ifadelerine yer verdi.

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