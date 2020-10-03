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Şehirlerin gelişimi ve yeni projeler için bir araya geldiler

BİLECİK HABERLERİ  | 03.10.2020 11:18 | Son Güncelleme

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, her ay farklı bir ilde gerçekleştirilen Sosyal Demokrat İl Belediye Başkanları Çalıştayı’na katıldı.Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan’ın ev sahipliğinde düzenlenen çalıştayda, şehirlerin gelişimi ve uygulanabilecek yeni projeler hakkında fikir alışverişi yapıldı.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, her ay farklı bir ilde gerçekleştirilen Sosyal Demokrat İl Belediye Başkanları Çalıştayı’na katıldı.
Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan’ın ev sahipliğinde düzenlenen çalıştayda, şehirlerin gelişimi ve uygulanabilecek yeni projeler hakkında fikir alışverişi yapıldı. Düzenlenen çalıştay sonrasında Sinop Belediyesi tarafından gerçekleştirilen projeler hakkında da bilgilerin alındığı toplantıya, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ve Vefa Salman katıldı.
Belediye başkanları, gerçekleştirilen çalıştay sonrasında Sinop Nükleer Santral Projesi’nin iptali için Sinop Meydanı’nda gerçekleştirilen basın açıklamasına katılarak, vatandaşlarla bir araya geldiler. Belediye Başkanı Semih Şahin, toplantı hakkında yaptığı değerlendirmede, her ay farklı bir şehirde gerçekleştirilen çalıştaylarda Bilecik ve diğer şehirler için yapılacak projelere ilişkin faydalı görüşmeler yapıldığını kaydetti.

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Aksu Eczanesi
Bozuyuk
Yeni Eczanesi
Merkez
Cebeci Eczanesi
Golpazari
Hayat Eczanesi
Pazaryeri
Kardeşler Eczanesi
Sogut
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