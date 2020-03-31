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Şehit abisinden insanlık örneği: bulduğu altın kolyeyi zabıtaya teslim etti

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 31.03.2020 14:07 | Son Güncelleme

Tekirdağ Malkara’da şehit ağabeyi Ramazan Vural, yere düşürülmüş vaziyette bulduğu altın kolyeyi, sahibine ulaştırılması için zabıtaya teslim etti.İlçe merkezinde pazar alışverişine çıkan Şehit Selim Vural’ın ağabeyi Ramazan Vural, yol kenarında yerde düşürülmüş vaziyette bir altın kolye buldu.

Şehit abisinden insanlık örneği: bulduğu altın kolyeyi zabıtaya teslim etti

Tekirdağ Malkara’da şehit ağabeyi Ramazan Vural, yere düşürülmüş vaziyette bulduğu altın kolyeyi, sahibine ulaştırılması için zabıtaya teslim etti.
İlçe merkezinde pazar alışverişine çıkan Şehit Selim Vural’ın ağabeyi Ramazan Vural, yol kenarında yerde düşürülmüş vaziyette bir altın kolye buldu. Duyarlılık örneği gösteren Vural, bir an önce sahibine ulaştırılması amacıyla kolyeyi zabıta görevlilerine teslim etti.
Altın kolyeyi muhafaza altına alan zabıta ekipleri, kısa zamanda sahibinin bulunup, teslim edileceğini belirtti. Zabıta görevlileri, örnek davranışı için Ramazan Vural’a teşekkür etti.

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Cerkezkoy
Orhun Eczanesi
Corlu
Hayat Eczanesi
Hayrabolu
İlhan Eczanesi
Kapakli
Pınar Eczanesi
Malkara
Eşkinat Eczanesi
Suleymanpasa
Emir Eczanesi
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