YURTHABER
  4. Şehit ailelerine yılbaşı ziyaretleri

Şehit ailelerine yılbaşı ziyaretleri

HAKKARİ HABERLERİ  | 31.12.2019 17:53 | Son Güncelleme

Hakkari Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya, yeni yıla saatler kala şehit ailelerini yalnız bırakmadı.Ziyaretler çerçevesinde il merkezinde ve Şemdinli ilçesinde bulunan şehit aileleri ziyaret eden Hakkari Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya, kent merkezinde ikamet eden Hakkari’nin en yaşlısı olan şehit Şerif Keskin’nin annesi 80 yaşındaki Fatma Keskin’i evinde ziyaret etti.

Hakkari Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya, yeni yıla saatler kala şehit ailelerini yalnız bırakmadı.
Ziyaretler çerçevesinde il merkezinde ve Şemdinli ilçesinde bulunan şehit aileleri ziyaret eden Hakkari Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya, kent merkezinde ikamet eden Hakkari’nin en yaşlısı olan şehit Şerif Keskin’nin annesi 80 yaşındaki Fatma Keskin’i evinde ziyaret etti. Şehit ailesi ile bir süre sohbet eden Kaya; “Bu vatan için canlarını feda eden şehitlerin haklarının asla ödenemeyeceğini, şehitlerin aile ve yakınlarının devlete ve millete emanettir. Şehitliğin en kutsal mertebe olduğunu bütün şehit ailelerinin de şehit ailesi gururu ve onurunu en iyi şekilde taşıyorlar. Siz geride kalan şehit yakınları bize şehitlerin bir emanet olarak her zaman yanınızda olacağımızı bilmenizi istiyorum. Şehit ailelerimiz ve gazilerimizin her türlü sıkıntı ve sorunlarının giderilmesi için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz, göstereceğiz. Devletimizin imkânları kendilerinin hizmetindedir.” dedi.
Şemdinli ilçesindeki şehit aileleri ziyaretleri Şemdinli Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Vekili Hediye Yetkin ve beraberindeki ASDEP personeli tarafından gerçekleştirildi. Sivil Şehit Menderes Özer’ın babası Mehmet Emin Özer ve Şehit Emin Er’in babası Hamza Er’i ziyaret ettiler. Şehit ailesine çeşitli hediyeler sunan Müdür Kaya ve beraberindekiler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Hakkari Valisi/Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ın selamlarını ilettiler.
Ziyaretlere Şehit yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları İş ve İşlemlerinden sorumlu İl Müdür Yardımcısı Hamdi Taşma, Şemdinli Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Vekili Hediye Yetkin ve ASDEP Personeli eşlik etti.

Fırtına tabelayı uçurdu! Saniyelerle kurtuldular Fırtına tabelayı uçurdu! Saniyelerle kurtuldular
Hakkari’de yeni yıl öncesi denetimHakkari’de yeni yıl öncesi denetim
Yüksekova’da kar kepçe boyunu geçtiYüksekova’da kar kepçe boyunu geçti
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

'Seferler iptal oldu' iddiasına İGA'dan açıklama!

'Seferler iptal oldu' iddiasına İGA'dan açıklama!

Bir ilde daha Batı Nil Virüsü alarmı! Vatandaşlar uyarıldı

Bir ilde daha Batı Nil Virüsü alarmı! Vatandaşlar uyarıldı

Türkiye bu cinayetleri konuşuyor! İlk ifadesi ortaya çıktı

Türkiye bu cinayetleri konuşuyor! İlk ifadesi ortaya çıktı

Konyaspor Kulübünden Aykut Kocaman'a destek açıklaması:

Konyaspor Kulübünden Aykut Kocaman'a destek açıklaması:

Başkan Alim Işık: "Yeni yılda daha çok hizmet yapacağız"

Başkan Alim Işık: "Yeni yılda daha çok hizmet yapacağız"

1 senede 4 ton topladılar!

1 senede 4 ton topladılar!

Hakkari Namaz Vakitleri 1 Ocak Çarşamba

İmsak
05:46
Sabah
07:13
Öğle
12:13
İkindi
14:42
Akşam
17:03
Yatsı
18:24

Hakkari Nöbetçi Eczaneler 1 Ocak Çarşamba

Güneş Eczanesi
Merkez
Navşar Eczanesi
Semdinli
Canan Eczanesi
Yuksekova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Temizlik işçilerinin zorlu kış mesaisi

Temizlik işçilerinin zorlu kış mesaisi

Üç ilde okullara kar tatili

Üç ilde okullara kar tatili

Yüksekova Kaymakamlığının logosu değişti

Yüksekova Kaymakamlığının logosu değişti

Hakkarili öğrenciler polisle maç yaptı

Hakkarili öğrenciler polisle maç yaptı

Denetimli serbestlik yükümlüleri fidan dağıttı

Denetimli serbestlik yükümlüleri fidan dağıttı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.