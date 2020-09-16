YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Şehit ailesinden Başkan Saklı’ya ziyaret

Şehit ailesinden Başkan Saklı’ya ziyaret

HAKKARİ HABERLERİ  | 16.09.2020 11:47 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, makamında şehit ailesini kabul etti.Terör örgütü PKK tarafından 1994 yılında şehit edilen M.

Şehit ailesinden Başkan Saklı’ya ziyaret

Hakkari’nin Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, makamında şehit ailesini kabul etti.
Terör örgütü PKK tarafından 1994 yılında şehit edilen M. Selim Bay’ın eşi ve çocukları, Şemdinli Belediye Başkanı Saklı’yı ziyaret ederek plaket takdim etti. Şehidin eşi ve çocukları, Belediye Başkanı Saklı’ya yakın ilgisinden dolayı teşekkür etti.
Başkan Tahir Saklı da, makamında konuk ettiği aileye teşekkür ederek, şehidin eşi Esmer Bay ve çocuklarına plaket verdi. Saklı, her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını belirtti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Özellikleriyle iPhone 11'i geçti! İşte yeni iPad Air! Özellikleriyle iPhone 11'i geçti! İşte yeni iPad Air!
Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Fatsa’da trafik kazası: 4 yaralı
Fatsa’da trafik kazası: 4 yaralı
Kerevit 9 ülkeye ihraç ediliyor
Kerevit 9 ülkeye ihraç ediliyor
Osmanlı sarayının has bahçesi "Sarayiçi" film platosu oldu
Osmanlı sarayının has bahçesi "Sarayiçi" film platosu oldu
Bandırma’nın kurtuluşunda konuk askeri bando
Bandırma’nın kurtuluşunda konuk askeri bando
Sürat teknesiyle Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı
Sürat teknesiyle Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı
Kuş tarlayı yakıyordu
Kuş tarlayı yakıyordu

Hakkari Namaz Vakitleri 16 Eylül Çarşamba

İmsak
04:20
Sabah
05:41
Öğle
12:05
İkindi
15:35
Akşam
18:19
Yatsı
19:35

Hakkari Nöbetçi Eczaneler16 Eylül Çarşamba

Murat Eczanesi
Merkez
Navşar Eczanesi
Semdinli
Hayat Eczanesi
Yuksekova
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Vali Akbıyık asfalt çalışmalarını denetledi
Vali Akbıyık asfalt çalışmalarını denetledi
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
40 Kişi Kura İle İşe Alındı
40 Kişi Kura İle İşe Alındı
İtirfafçı Veysel Ateş gözaltında
İtirfafçı Veysel Ateş gözaltında
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.