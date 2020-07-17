Şehit Astsubay Demirci için mevlit okutuldu

Pençe Kaplan Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada şehit düşen Hava Piyade Astsubay Çavuş Ethem Demirci için mevlit okutuldu.

Havza’ya bağlı Kocapınar Mahallesi’nde Havza Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Havza Belediyesi ve Havza Öğretmenevi iş birliği ile mevlit programı düzenlendi. Mevlit öncesi Havza Belediyesi tarafından katılımcılara maske ve dezenfektan dağıtıldı. Program Şehit Astsubay Demirci ve tüm şehitler için edilen dua ile son buldu. Programda Vezirköprü Kaymakamı Kudret Kurnaz ve Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, şehidin ailesine taziye dileklerini iletti.

Kaymakam Kurnaz şehit aileleri için her zaman göreve hazır olduklarını vurgulayarak, “Bizler için canlarından can veren şehit ailelerimiz için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Şehitlerimiz bu vatana olan borçlarını canları ile ödedi. Bizler de onların emanetlerine en iyi şekilde sahip çıkmanın gayreti içindeyiz” dedi.

Başkan Özdemir ise şehitlerin emanetleri için her zaman kapılarının açık olduğunu belirterek, “Bu vatanı vatan yapan aziz şehitlerimizdir. Bizler onların emanetlerine karşı her zaman göreve hazırız. Bu vesile ile ülkemizin bölünmez bütünlüğü ve birliği için canlarını veren şehitlerimizi rahmet ve saygı ile yad ediyor, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Allah güvenlik güçlerimizin yar ve yardımcısı olsun” diye konuştu.

