Şehit babası, eşinin 3 aydır maaşını vermeyen patronuyla yağmur altında böyle tartıştı

Yağmur altında şehit annesi ile birlikte maaşlarını alamadıkları için basın açıklaması yapan işçilere ise patronun maaş isteyen işçilere verdiği cevap ‘işverene bu haksızlıkların yapılması doğru değil’ cevabı ise çalışanların adeta çileden çıkardı.

Olay, kent merkezindeki bir tekstil fabrikasında yaşandı. Afyonkarahisar Belediyesi’nin yaklaşık 3 yıl önce tadilat yaparak kiraya verdiği, Çalışma ve İş Kurumu’nun ise teşvik sağladığı için törenle açılışı yapılan fabrikada maaş krizi patlak verdik. Yıllardır tekstil üretimi yapılan fabrikada yaklaşık 3 aydan bu yana 300’e yakın personelin maaşlarının ödenmediği iddia edildi. Maaş alamayan işçiler ise bugün fabrika önünde eylem yaparak maaşlarının ödenmesini istedi. Yağmur altında gerçekleştirilen açıklamada yaklaşık 50 çalışan maaşlarının ödenmediğini ve iş yerinde tazminat ödenmemesi içinde çıkış işlemlerinin de yapılmadığını öne sürdüler.

“PATRON BURADA ÇALIŞAN BİRKAÇ PERSONEL ADINA DA KREDİ ÇEKTİRMİŞ”

Fabrikada çalışan işçilerden şehit annesi Şerife Çankaya’da maaşını alamadığı için diğer çalışan arkadaşları ile birlikte fabrika önünde yapılan basın açıklamasına katıldı. Çankaya’nın eşi Ömer Çankaya’da eşine destek vermek için eylem alanına geldi. Burada yaptığı açıklamada eşi gibi 300’e yakın çalışanın maaş alamadıkları için mağduriyet yaşadıklarını ifade etti. Çankaya, “Burada çalışan personellerin maaşları düzenli olarak ödenmiyor. Sürekli farklı tarih vaatleri veriliyor maaşlarla ilgili. Patron burada çalışan birkaç personel adına da kredi çektirmiş ve onları da ödememiş. Bildiğim kadarıyla bir kadın çalışanın bundan dolayı da aile düzeni bozulmuş” dedi.

“BURADA GELİP ŞOV YAPMAYA GEREK YOK”

Çalışanların açıklamalarına tepki gösteren ve iş yerinin sahiplerinden olan Deniz Ö., ise şehit babası Çankaya’nın açıklamalarına kızıp kendisi ile tartıştı. Deniz Ö., kendilerine haksızlık yapıldığını öne sürerek, “Biz bugüne kadar yanlış bir şey yapmadık. Gittiğiniz, başvurduğunuz yerlerde sorunları çözemediniz mi? Burada bir karalama yapabilirsiniz ama ben bunu kabul etmiyorum. Burada gelip şov yapmaya gerek yok” dedi.

Deniz Ö., çalışanların ‘maaşlarımızı ne zaman ödeyeceksiniz?’ sorusuna ise ‘biz ortak bulamadık’ cevabını vermesi ise sinileri gerdi.

Basın açıklaması olaysız bir şekilde sona erdi.

