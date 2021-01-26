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Şehit babası gibi polisliği seçip ilçe emniyet müdürü oldu

26.01.2021 10:04 | Son Güncelleme:
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Şehit babası gibi polisliği seçip ilçe emniyet müdürü oldu

Adana'nın Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğüne, şehit kızı 3. Sınıf Emniyet Müdürü Özlem Şeker atandı.

Polis memuru babası Nebi Şeker'i, İstanbul'da 1991 yılında terör saldırısında kaybeden Özlem Şeker, babasının mesleğini sürdürmek için 1996'da Polis Akademisine girdi.

Şeker, akademideki 4 yıllık eğitiminin ardından mesleğe 2000 yılında komiser yardımcısı olarak Osmaniye'de başladı. 2002'de Adana'ya atanan Şeker, 2008'de Batman'da, 2011'de tekrar Adana'da görevlendirildi.

Bir çocuk annesi Şeker, yaklaşık 10 yıldır Adana Emniyet Müdürlüğü bünyesinde çeşitli görevlerde bulunduktan sonra Çukurova İlçe Emniyet Müdürü olarak atandı.

İlçede görevine başlayan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Şeker, ekipleriyle denetimlere katıldı.

Şeker, gazetecilere yaptığı açıklamada, görevinden duyduğu mutluluğu dile getirerek "Bir bayan için bu, gurur verici bir görev. Ben de elimden geldiği kadar en başarılı şekilde görevimi yapacağım." ifadelerini kullandı.

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