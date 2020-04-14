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Şehit babasından Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

DÜZCE HABERLERİ  | 14.04.2020 18:06 | Son Güncelleme

Şehit babasından Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Düzce'de yaşayan şehit babası Cemalettin Aksarı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bir aylık maaşını bağışladı.

Hakkari'nin Dağlıca bölgesinde 2015 yılında bölücü terör örgütü mensuplarınca yola döşenen mayının patlatılması sonucu şehit olan sözleşmeli Piyade Er Cihan Aksarı'nın babası Cemalettin Aksarı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganı ile başlattığı kampanyaya destek olmak amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne geldi.

Şehit babası Aksarı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreci sonrası başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bir maaşını bağışlama kararı verdiğini anlattı.

Aksarı'nın bağışı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli tarafından tutanak ile alınarak kamu bankasına teslim edildi.

Daha sonra şehit babası Aksarı'ya bağışın kendi adına yapıldığına dair banka dekontu tutanak ile verildi.

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