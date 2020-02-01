YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Şehit emanetleri 59’ncu kez sergileniyor

Şehit emanetleri 59’ncu kez sergileniyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 01.02.2020 16:49 | Son Güncelleme

Şehitlerin üniforma ve malzemelerinin yer aldığı “59’ncu Şehit ve Devlet Büyükleri Emanetleri Sergisi” Sultangazi’de ziyaretçilere kapılarını açtı.Şehitlerin üniforma ve malzemelerinin yer aldığı “59’ncu Şehit ve Devlet Büyükleri Emanetleri Sergisi” ziyaretçilere kapılarını açtı.

Şehitlerin üniforma ve malzemelerinin yer aldığı “59’ncu Şehit ve Devlet Büyükleri Emanetleri Sergisi” Sultangazi’de ziyaretçilere kapılarını açtı.
Şehitlerin üniforma ve malzemelerinin yer aldığı “59’ncu Şehit ve Devlet Büyükleri Emanetleri Sergisi” ziyaretçilere kapılarını açtı. 8’nci Cumhurbaşkanı Turgut Özal, helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, İzmir Adliyesi’nde teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan polis memuru Fethi Sekin ve daha nice şehitlerin ailelerinden alınan kişisel eşyalarının yer aldığı sergi Sultangazi Nikah ve Düğün Sarayı’nda açıldı. Program İstiklal Marşı’nın ardından Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. Sergiye, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun’un yanı sıra protokol ile birçok şehit aileleri ve gazi katıldı. Ayrıca sergiyi merak eden vatandaşlar 7 Şubat’a kadar ziyaret edebilecek.
“Şehitlerimizin önemini gelecek nesillere aktarmak amacımızdır”
Sergi açılışında konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, “Şehadete ermiş olan şehitlerimiz, polislerimiz, askerlerimiz, 15 Temmuz’un sivil şehitleri bizlerin üzerine düşen onları unutturmamaktır. Vatan ve millet uğruna canını feda eden kardeşlerimizi her defasında anarak onlara olan vazifemizi hakkıyla yerine getirmek en önemli sorumluluklarımızdan birisidir. Şehitlerimizin önemini gelecek nesillere aktarmak amacımızdır. Bu çerçevede ben vatan uğruna millet uğruna şehit olan tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Cennette olduklarına inanıyoruz. Ailelerine baş sağlığı diliyorum” dedi.
“Vatanımız için biz de bu yaşta savaşmaya hazırız”
Sergiyi gezmeye gelen Kıbrıs Gazisi Hüseyin Onuk, “Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğruna ölen varsa vatandır. Bizde vatanın her karış toprağı için canlarını feda eden şehitleri rahmet ve sevgiyle anıyoruz. Keşke topraklarımız içerisinde hiç terör olmasaydı. İnsanlar huzur ve barış içerisinde yaşasaydı. Vatanımız için biz de bu yaşta savaşmaya hazırız” diye konuştu.
“Gezerken birkaç tanesine özellikle dokundum”
Sergide çok duygulandığını ifade eden Sibel Özağaçman, “Herkes gibi çok duygulandım. Böyle bir hazırlık yapıp bu sergiyi organize etmelerine çok mutlu oldum. Çok duygulandım. Tüm şehitlere baş sağlığı diliyor ailelerine sabır diliyorum. Duygu yüklü bir gün oldu. Gezerken birkaç tanesine özellikle dokundum. Sesim titredi” şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısıMedipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor 7 oyuncuyu profesyonel yaptı

Kayserispor 7 oyuncuyu profesyonel yaptı

Kayserispor’un 5 haftalık maç programı

Kayserispor’un 5 haftalık maç programı

Kayserispor 9 transfer yaptı

Kayserispor 9 transfer yaptı

Başkan Alim Işık: "Hiç kimse bayrağımıza el uzatamaz"

Başkan Alim Işık: "Hiç kimse bayrağımıza el uzatamaz"

Zeynep, kemandaki ustalığı ile dikkat çekiyor

Zeynep, kemandaki ustalığı ile dikkat çekiyor

İçerisi altın dolu çantayı yanlışlıkla çöpe attı

İçerisi altın dolu çantayı yanlışlıkla çöpe attı

İstanbul Namaz Vakitleri 1 Şubat Cumartesi

İmsak
06:41
Sabah
08:09
Öğle
13:23
İkindi
16:02
Akşam
18:26
Yatsı
19:49

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 1 Şubat Cumartesi

Bülent Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Özdemir Eczanesi
Arnavutkoy
Toki Eczanesi
Arnavutkoy
Vefa Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kartal’dan Elazığ’a yardım tırı yola çıktı

Kartal’dan Elazığ’a yardım tırı yola çıktı

Kartal Belediyesi, 3 yeni park daha kazandırıyor

Kartal Belediyesi, 3 yeni park daha kazandırıyor

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısı

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısı

İBB'den 'ücretsiz ulaşım' açıklaması

İBB'den 'ücretsiz ulaşım' açıklaması

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.