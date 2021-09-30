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Şehit eşinin adını Hakkari'deki okulun kütüphanesinde yaşatacak

30.09.2021 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehit eşinin adını Hakkari'deki okulun kütüphanesinde yaşatacak

HAKKARİ (AA) - Bitlis'te 2006'da şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hakan Toydemir'in eşi Saniye Toydemir, Hakkari'de bir okulda eşinin isminin verildiği kütüphane oluşturdu.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Şubesi ve Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu desteğiyle Yunus Emre İlk ve Orta Okulu'nda oluşturulan kütüphane hizmete girdi.

Açılışta konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, kütüphanenin yaptırılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Şehitlerin, ülkenin huzur ve güveninin tesisi için canlarını ortaya koyduklarını belirten Gür, "Şehitlerimizin isimlerinin okullarımızda yaşanıyor olması, çocuklarımızın şehitlerin yaşam hikayelerini bilmeleri bizleri mutlu ediyor. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Muhterem eşleri hanımefendiye teşekkür ediyoruz. Bizler inşallah yüzlerce Hakan Toydemirler yetiştireceğiz." diye konuştu.

Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu Genel Başkanı Abdurrahman Er de şehit Toydemir'in eşi Saniye Toydemir'in kentte kütüphane yaptırma isteğini memnuniyetle karşıladıklarını ve şehidin eşinin, söz konusu okula eğitime katkı sunmak için binlerce kitap göndererek kütüphane açtığını söyledi.

Er, "Öğrencilerimiz bu kitapları okudukça şehidimize sürekli dua edip hep hatırlayacaklardır." dedi.

Açılışa Hakkari Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Dernek Başkanı Emrullah Kaya, Yunus Emre İlk ve Orta Okulu Müdürü Fırat Çiftçi, öğretmen ve öğrenciler de katıldı.

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