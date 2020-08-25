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Şehit Esma Çevik Parkı’na özel bakım yapılıyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 25.08.2020 16:42 | Son Güncelleme

Yapımı Bayrampaşa Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesinin eski yönetimi tarafından gerçekleştirilen Şehit Esma Çevik Parkı’nın da yer aldığı Altıntepsi Mahallesi’ndeki tesisin bakım, onarım ve temizlik işleri Bayrampaşa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılıyor.Bayrampaşa Belediyesinin ‘ileri belediyecilik’ vizyonu ile hayata geçirdiği, Şehit Esma Çevik Parkı’nın da yer aldığı Altıntepsi Merkez Camisi’nin yanında bulunan tesisin bakım, onarım ve temizlik işleri Bayrampaşa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından düzenli olarak yapılıyor.9 yıl önce Bayrampaşa Belediyesince kamulaştırılması yapılan, 2016 yılında Bayrampaşa Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile yapımına başlanan tesis, 2019 yılında tamamlanmıştı.

Yapımı Bayrampaşa Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesinin eski yönetimi tarafından gerçekleştirilen Şehit Esma Çevik Parkı’nın da yer aldığı Altıntepsi Mahallesi’ndeki tesisin bakım, onarım ve temizlik işleri Bayrampaşa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılıyor.
Bayrampaşa Belediyesinin ‘ileri belediyecilik’ vizyonu ile hayata geçirdiği, Şehit Esma Çevik Parkı’nın da yer aldığı Altıntepsi Merkez Camisi’nin yanında bulunan tesisin bakım, onarım ve temizlik işleri Bayrampaşa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından düzenli olarak yapılıyor.
9 yıl önce Bayrampaşa Belediyesince kamulaştırılması yapılan, 2016 yılında Bayrampaşa Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile yapımına başlanan tesis, 2019 yılında tamamlanmıştı. Toplam bin 700 metrekarelik alana inşa edilen tesiste 4 katlı 120 araç kapasiteli zemin altı otopark, modern park, yürüyüş parkuru ve dinlenme alanları ile 4 idari odadan ve bir kafeden oluşan Altıntepsi Spor Kulübü binası yer alıyor.

Şehidin ismi çocukluğunun geçtiği mahalledeki parka verilmişti
Bayrampaşa Belediyesi, 2019 yılının Aralık ayında Şırnak’ın İdil ilçesinde PKK’lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Bayrampaşalı Astsubay Üstçavuş Esma Çevik’in ismini onun çocukluğunu geçirdiği Altıntepsi Mahallesi’ne yaptırdığı parka vermişti.

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