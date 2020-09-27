YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Şehit Güdendede’nin ismi Konya’da polis merkezine verildi

Şehit Güdendede’nin ismi Konya’da polis merkezine verildi

KONYA HABERLERİ  | 27.09.2020 23:10 | Son Güncelleme

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde 2017 yılında düşen helikopterde şehit olan polis memuru Azam Güdendede’nin ismi, Konya’da yeni yapılan Köprübaşı Polis Merkezi’ne verildi.Karatay Belediyesi tarafından yaptırılan Şehit Azam Güdendede Köprübaşı Polis Merkezi Amirliği düzenlenen törenle açıldı.

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde 2017 yılında düşen helikopterde şehit olan polis memuru Azam Güdendede’nin ismi, Konya’da yeni yapılan Köprübaşı Polis Merkezi’ne verildi.
Karatay Belediyesi tarafından yaptırılan Şehit Azam Güdendede Köprübaşı Polis Merkezi Amirliği düzenlenen törenle açıldı. Açılışta konuşan Konya Valisi Vahdettin Özkan, şehit Azam Güdendede’nin isminin polis merkezine verilmesinin çok anlamlı olduğunu söyledi. Binanın açılışında kamu hizmetini güvenli bir şekilde vatandaşa sunmanın manevi zevkini yaşadıklarını ifade eden Vali Özkan, bu vesileyle bütün şehitleri rahmetle andıklarını kaydetti.
Şehit Azam Güdendede’nin babası Adem Güdendede ise şehitlerin isimlerinin yaşatılmasına vesile olanlara teşekkür etti.
İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ise, emniyet müdürlüğünün zamanla değişen suç türleriyle ilgili olarak daha etkin bir mücadele için hızlı ve çağın yeniliklerine ayak uydurma anlamında Konya’nın huzurlu imajını devam ettirmeyi amaçladıklarını kaydetti. Hızlı hizmet vermek amacıyla yeni polis merkezi amirliklerine ihtiyaç olduğunu belirten Aydın, “Bu ihtiyacı zamanla karşılamaya çalışıyoruz. Bugün açılışını yapmış olduğumuz polis merkez amirliği gerek mimarisi gerek teknik donanımıyla vatandaşımızın işlemlerini hızlandıracak bir bina olmuştur. Huzur şehri Konyamıza güvenli şehir anlayışını oluşturmak için polis teşkilatı olarak mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, yapılan binanın Konya belediyelerinin başarısının güzel örneklerinden birisi olduğunu aktardı. Çevrede ne eksik varsa onu tamamlamak için uğraştıklarını anlatan Altay, “Karatay Belediyesi bugün güzel bir binanın açılışını gerçekleştirdi. Belediye Başkanımız olmak üzere herkese teşekkür ederim. Konya belediyeciliği sadece parklar, bahçeler ve yollardan ibaret değil aslında. Marka oluşturmaya ve şehrimizin tüm eksiklerini gidermeye çalışıyoruz. Başta sağlık, eğitim, emniyet, sosyal hayat ve spor alanları olmak üzere eksikleri tamamlamak için gece gündüz çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da, yeni polis merkezinin polis teşkilatına hayırlı olmasını diledi. Başkan Hasan Kılca, "Yapımını tamamlayarak İl Emniyet Müdürlüğü’ne teslim ettiğimiz Şehit Azam Güdendede Polis Merkezimizin açılışını gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz. Kamu hizmetinin sağlanmasına katkı sunacak olan binamız, emniyet mensuplarına yakışır bir bina oldu" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından kurdele kesilerek polis merkezinin açılışı gerçekleştirildi. Törene, Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve davetliler katıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERÜstsüz pozu tartışma yarattıÜstsüz pozu tartışma yarattı
Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
40 yıllık hayal gerçek oluyor
40 yıllık hayal gerçek oluyor
Kanaat önderi Fırat’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘milli park’ teşekkürü
Kanaat önderi Fırat’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘milli park’ teşekkürü
40 yıllık yol hasretini büyükşehir sona erdirdi
40 yıllık yol hasretini büyükşehir sona erdirdi
Balıkesirli Özkan Kef İlk Single’ını Yayınladı
Balıkesirli Özkan Kef İlk Single’ını Yayınladı
Seçer: "Metro için 9 Ekim’de ihaleye çıkıyoruz"
Seçer: "Metro için 9 Ekim’de ihaleye çıkıyoruz"
350 bin sazan yavrusu baraja bırakıldı
350 bin sazan yavrusu baraja bırakıldı

Konya Namaz Vakitleri 27 Eylül Pazar

İmsak
05:15
Sabah
06:35
Öğle
12:46
İkindi
16:08
Akşam
18:47
Yatsı
20:02

Konya Nöbetçi Eczaneler27 Eylül Pazar

Reyyan Eczanesi
Karatay
Birgül Göçer Eczanesi
Selcuklu
Buhara Eczanesi
Selcuklu
Hicret Eczanesi
Selcuklu
Martı Eczanesi
Selcuklu
Özge Eczanesi
Selcuklu
Sancak Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Op. Dr. Baran: “Çikolata kisti olan hastalar idrar yolları ve böbreklerini mutlaka kontrol ettirmeli”
Op. Dr. Baran: “Çikolata kisti olan hastalar idrar yolları ve böbreklerini mutlaka kontrol ettirmeli”
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Emirgazi ve Halkapınar’da mahalle yolu ağı genişliyor
Emirgazi ve Halkapınar’da mahalle yolu ağı genişliyor
AK Parti Doğanhisar ve Derbent ilçe kongreleri gerçekleştirildi
AK Parti Doğanhisar ve Derbent ilçe kongreleri gerçekleştirildi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.