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Şehit Güdendede'nin ismi Konya'daki polis merkezi amirliğinde yaşayacak

KONYA HABERLERİ  | 27.09.2020 16:35 | Son Güncelleme

Polis merkezinin açılış töreninde konuşan şehidin babası Adem Güdendede: - "Yaşamın bir düzeni vardır. Zamanı gelince babalar vefat eder, evlatlar defneder. Ancak şehitlikte kural farklıdır. Evlat şehit olur, baba onu kendi elleriyle vatan toprağına emanet eder. Şüphesiz şehitler ölmez. Bunu yaşayan daha iyi bilir"

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 2017'de olumsuz hava koşulları nedeniyle düşen helikopterde şehit olan polis memuru Azam Güdendede'nin ismi, Konya'nın merkez Karatay ilçesinde açılışı yapılan polis merkezi amirliğine verildi.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Köprübaşı Mahallesi Selef Sokak'taki polis merkezi amirliğinin açılış töreninde, bugün çok anlamlı ve önemli bir açılış için bir araya geldiklerini söyledi.

Polis merkezi amirliğinin toplumun yaşam kalitesinin arttırılması açısından önemli bir hizmeti yerine getireceğini ifade eden Özkan, "Azam Güdendede başta olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Açılan polis merkezimizin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

- Şehidin babası duygu dolu anlar yaşadı

Şehit babası Adem Güdendede ise şehitlerin isimlerinin yaşatılmasına vesile olan herkese minnettar olduklarını söyledi.

Konuşmasında duygu dolu anlar yaşayan Güdendede, "Yaşamın bir düzeni vardır. Zamanı gelince babalar vefat eder, evlatlar defneder. Ancak şehitlikte kural farklıdır. Evlat şehit olur, baba onu kendi elleriyle vatan toprağına emanet eder. Şüphesiz şehitler ölmez. Bunu yaşayan daha iyi bilir." dedi.

Güdendede, konuşmasının sonunda, şehit oğlunun kendi el yazısıyla yazdığı, "Ölümden yana hiçbir korkumuz yoktur, tek korkumuz unutulmak." sözünü okudu.

- "Şehit Güdendede'nin ismini polis merkezimizde yaşatacak olmanın gururunu yaşıyoruz"

İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın da zamanla değişen suç ve suç türleriyle daha etkin bir mücadele için çeşitli bölgelere ayrılan polis merkezlerinin sayısının arıtılmasıyla, kentin huzurlu imajını devam ettirmek istediklerini belirtti.

Polis merkezinin, vatandaşın hizmetinde olduğunu ifade eden Aydın, "Huzur şehri Konya'da güvenli şehir anlayışını oluşturmak için polis teşkilatı olarak mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarımıza devam edeceğiz. Tunceli'nin Pülümür ilçesinde şehit olan Azam Güdendede'nin ismini polis merkezimizde yaşatacak olmanın gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Karatay Belediye Başkanı Kılca da asli vazifelerinin fiziki belediyeciliğin yanı sıra, eğitim sağlık, spor, ve sosyal alanlarda da hizmet üretmek olduğunu dile getirdi.

Yapılan yeni polis merkezinin polis teşkilatına hayırlı olmasını dileyen Kılca, "Karatay'ın yaşam kalitesini artırmak amacıyla yapımını tamamlayarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim ettiğimiz Şehit Azam Güdendede Polis Merkezimizin açılışını gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz. Kamu hizmetinin sağlanmasına katkı sunacak olan binamız, emniyet mensuplarına yakışır bir bina oldu." diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise açılışı gerçekleştirilen polis merkezi amirliğinin, Konya belediyelerinin başarısının güzel bir örneği olduğunu belirterek, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya teşekkür etti.

Polis merkezinin açılış törenine Vali Özkan, Emniyet Müdürü Aydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Karatay Belediye Başkanı Kılca'nın yanı sıra Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ile İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı şubelerin müdürleri katıldı.

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