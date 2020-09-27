Şehit Güdendede'nin ismi Konya'daki polis merkezi amirliğinde yaşayacak

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 2017'de olumsuz hava koşulları nedeniyle düşen helikopterde şehit olan polis memuru Azam Güdendede'nin ismi, Konya'nın merkez Karatay ilçesinde açılışı yapılan polis merkezi amirliğine verildi.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Köprübaşı Mahallesi Selef Sokak'taki polis merkezi amirliğinin açılış töreninde, bugün çok anlamlı ve önemli bir açılış için bir araya geldiklerini söyledi.

Polis merkezi amirliğinin toplumun yaşam kalitesinin arttırılması açısından önemli bir hizmeti yerine getireceğini ifade eden Özkan, "Azam Güdendede başta olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Açılan polis merkezimizin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

- Şehidin babası duygu dolu anlar yaşadı

Şehit babası Adem Güdendede ise şehitlerin isimlerinin yaşatılmasına vesile olan herkese minnettar olduklarını söyledi.

Konuşmasında duygu dolu anlar yaşayan Güdendede, "Yaşamın bir düzeni vardır. Zamanı gelince babalar vefat eder, evlatlar defneder. Ancak şehitlikte kural farklıdır. Evlat şehit olur, baba onu kendi elleriyle vatan toprağına emanet eder. Şüphesiz şehitler ölmez. Bunu yaşayan daha iyi bilir." dedi.