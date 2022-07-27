Şehit güvenlik korucularının yakınları PKK'lı teröristleri lanetledi

HAKKARİ (AA) - SAYİM HARMANCI/SIRAÇ KARADENİZ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit olan güvenlik korucularının yakınları, yıllardır kan ve gözyaşından beslenen terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

Pençe-Yıldırım Harekatı'nda, bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısında 25 Temmuz'da şehit olan Bülent Vermez (37), Veysi Sebik (44), Kemal İmece (45) ve Avdi Demir'in (28) ilçe merkezi ile Uğuraçan köyünde yaşayan aileleri ve yakınları, güvenlik korucularını kaybetmenin acısını yaşıyor.

Türk bayrağı astıkları ilçe merkezindeki Ulu Cami ile köy camisinde güvenlik korucularının yasını tutan aileler, taziyeleri kabul ediyor.

Şehitlerden İmece'nin 8, Sebik'in 7, Demir'in 3 ve Vermez'in 2 çocuğunun olduğunu anlatan yakınları, güvenlik güçleri ve sivillere yönelik saldırılarla geride gözü yaşlı anneler, acılı eşler ve yetim çocuklar bırakan terör örgütü PKK'yı lanetledi.

- "Köyümüzde 50'ye yakın şehit çocuğu var"

Demir'in amcasının oğlu Sinan Demir, AA muhabirine, şehitlerin dördünün de aynı akraba olduğunu, köylerinde daha önce de terör saldırıları sonucu şehitler verdiklerini söyledi.

Bu saldırıları "zulüm" olarak gördüklerini belirten Demir, şunları aktardı:

"Korucularımızın şehit olduğu haberini aldığımda inanamadım. Çocukları gözümün önüne geldi. Onları (teröristleri) lanetliyoruz. Ne günahları vardı. Vatanlarını koruyorlardı. Dört ocağa ateş düştü. Geride 20 çocuk kaldı. Köyümüzde 50'ye yakın şehit çocuğu var. Terör ortaya çıktığından bu yana gözümüzdeki yaş kurumadı. Çocuklar ne olduğunu dahi bilmiyor. Çok büyük bir acı. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Bizim ocağımız yandı. İnşallah başka kimsenin ocağına ateş düşmez. Bu çocuklara daha iyi bakmamız lazım. Kiminin 7, kiminin 8, kiminin 3 çocuğu var. İnşallah bu terör belasından en kısa zamanda kurtuluruz."

- "Vatanımızı korumaya devam edeceğiz"

Şehit Sebik'in amcası Ziyab Sebik de acılarının büyük olduğunu, daha önce de buna benzer acılar yaşadıklarını dile getirdi.

Devlet yetkililerinin kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmadığını anlatan Sebik, "20 çocuk yetim kaldı. Dördüyle de yıllardır beraberdik. Birlikte görevlere çıkıyorduk. Terör yüzlerce, binlerce ocağı söndürdü. Terör nedeniyle ocaklara ateş düşüyor, çocukları yetim, anneler ve babalar gözü yaşlı kalıyor. Büyük bir acı yaşıyoruz. Biz de dedelerimiz, babalarımız gibi vatanımızı korumaya devam edeceğiz. Allah devletimize zeval vermesin. Allah PKK'yı kahretsin, onlara fırsat vermesin. Allah Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin daima yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.

Şehit Demir'in yakınlarından Süheyla Demir de yaşadıkları acının tarifinin olmadığını ifade ederek, "Bülent Vermez, oğlunun taziyesi bitmeden şehit oldu. Eşi de oğlunun acısını atlatmadan kocasının acısını yaşadı. Törende küçük küçük çocuklar vardı, bazılarının ikizleri vardı. İnsan onlara bakmaya kıyamıyordu. Onları görünce içim parçalandı. Allah sabır versin. Hala da inanamıyoruz." dedi.

