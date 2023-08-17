Şehit Jandarma Uzman Çavuş Güngör, Adana’da son yolculuğuna uğurlandı

Van’dan hava yoluyla Adana’ya getirilen şehidin cenazesi, İmamoğlu ilçesine bağlı Saygeçit Mahallesi’ndeki babaevine götürülerek helallik alındı. Güngör için daha sonra mahalle mezarlığında tören düzenlendi. Törende, şehidin babası Feyyaz, annesi Nevriye, eşi Büşra Güngör ve yakınları gözyaşı dökerken, şehidin 10 aylık kızının olduğu öğrenildi.

Öte yandan, şehidin cenaze törenine, Vali Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral İsmail Balıbek, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından şehit Uzman Çavuş Burak Can Güngör’ün cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

