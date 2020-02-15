YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Şehit kızına doğum günü sürprizi

Şehit kızına doğum günü sürprizi

GAZİANTEP HABERLERİ  | 15.02.2020 11:33 | Son Güncelleme

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü 2014 yılında şehit olan polis memuru Serdar Gören’in kızı Rümeysa Ecrin Gören’in doğum gününü unutmadı.Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri şehit meslektaşları Serdar Gören’in küçük kızı Rümeysa Gören’e doğum günü sürprizi yaptı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü 2014 yılında şehit olan polis memuru Serdar Gören’in kızı Rümeysa Ecrin Gören’in doğum gününü unutmadı.
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri şehit meslektaşları Serdar Gören’in küçük kızı Rümeysa Gören’e doğum günü sürprizi yaptı. Küçük Rümeysa polis aracı ile evinden alınarak Emniyet Müdürlüğüne getirildiğinde doğum günü sürprizi ile karşılaştı.
7 yaşına giren Rümeysa Gören’e polisler tarafından sürpriz bir doğum günü düzenlendi. Ekip otosu ile evinden alınan Rümeysa Gören polis aracı ile şehir turu attıktan sonra TDP Şube Müdürlüğüne getirildi. Rümeysa Gören’e annesi ve kardeşleri ile TDP ekipleri de eşlik etti.
Rümeysa Gören üzerinde ‘polis’ amblemi olan ve “İyi ki doğdun Rümeysa” yazan pastayı kesti. Hediyelerini alan küçük Rümeysa mutluluğunu polislere sarılarak gösterdi. Henüz 7 aylıkken babasını kaybeden küçük Rümeysa’ nın annesi, "2014 yılında şehit olan eşimin bana emaneti olan kızımın bugün 7’inci yaş günü. Emniyet Müdürümüz Cengiz Zeybek’e çok teşekkür ederiz. Emniyetimiz her zaman olduğu gibi bugün de bizi yalnız bırakmadı. Allah onların yardımcısı olsun, Dualarımız hep onlarla” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
14 Şubat'ta sevgili arayanlar için yedi ipucu14 Şubat'ta sevgili arayanlar için yedi ipucu
Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şahin, "Sektörün Lokomotif İşletmelerinin Her Zaman Yanındayız"

Şahin, "Sektörün Lokomotif İşletmelerinin Her Zaman Yanındayız"

Başkan Demir, Samsunspor’a destek için Manisa’ya gidiyor

Başkan Demir, Samsunspor’a destek için Manisa’ya gidiyor

Yüksekova’da dereye düşen yavru köpek kurtarıldı

Yüksekova’da dereye düşen yavru köpek kurtarıldı

Galatasaray, Süper Lig'de yarın Yeni Malatyaspor'u konuk edecek

Galatasaray, Süper Lig'de yarın Yeni Malatyaspor'u konuk edecek

Kayserispor Denizli’ye gitti

Kayserispor Denizli’ye gitti

Efeler Belediyesi’nden Sevgililer Günü etkinlikleri

Efeler Belediyesi’nden Sevgililer Günü etkinlikleri

Gaziantep Namaz Vakitleri 15 Şubat Cumartesi

İmsak
05:53
Sabah
07:13
Öğle
12:50
İkindi
15:49
Akşam
18:16
Yatsı
19:31

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler15 Şubat Cumartesi

Eser Eczanesi
Sehitkamil
İstasyon Ocak Eczanesi
Sehitkamil
Kuzucu Eczanesi
Sehitkamil
Sezer Eczanesi
Sehitkamil
Toy Eczanesi
Sehitkamil
Ada Eczanesi
Sahinbey
Albayram Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Uyuşturucu şüphelisi 3 kişi yakalandı

Uyuşturucu şüphelisi 3 kişi yakalandı

Araban’da son 15 yılın en soğuk günleri yaşanıyor

Araban’da son 15 yılın en soğuk günleri yaşanıyor

SANKO Üniversitesi Öğretim Üyesi Gündoğdu:

SANKO Üniversitesi Öğretim Üyesi Gündoğdu:

Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

1 Mayıs Kutlamalarında Bayrak Gerginliği

1 Mayıs Kutlamalarında Bayrak Gerginliği

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.