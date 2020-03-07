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Şehit Mehmetçikler sabah namazında anıldı

UŞAK HABERLERİ  | 07.03.2020 14:14 | Son Güncelleme

Uşak’ta yaklaşık 300 öğrenci ve cami cemaati kılınan sabah namazının ardından şehit olan askerleri Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla yad etti.Uşak’taki Zümrüt Camisinde kılınan sabah namazının ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen program kapsamında Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan öğrencilerle birlikte İdlib’de şehit olan askerler için dua edilmesinin ardından Kur’an-ı Kerim okundu.

Uşak’ta yaklaşık 300 öğrenci ve cami cemaati kılınan sabah namazının ardından şehit olan askerleri Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla yad etti.
Uşak’taki Zümrüt Camisinde kılınan sabah namazının ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen program kapsamında Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan öğrencilerle birlikte İdlib’de şehit olan askerler için dua edilmesinin ardından Kur’an-ı Kerim okundu. Ardından cami imamı tarafından birlik, beraberlik ve kardeşlik şuurunu diri tumanın önemine değinildi.
Programda konuşan Gençlik ve Spot İl Müdürü Tahir Emre Can, "Bugün şehitlerimize dua, Mehmetçiğimize destek için bir araya geldik. Sabah namazımıza 300’den fazla gencimiz katıldı. Bu vesileyle bir kez daha tüm gençlerimizle Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu, şehitlerimizi unutmadığımızı dile getirmiş olduk. Bu ve bu tür etkinliklere askerimize destek olmak için devam edeceğiz. Gençlerimiz ordusunun, milletinin her zaman yanında" dedi.
Program katılımcılara çorba ve simit ikramı yapılmasının ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

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İkindi
16:33
Akşam
19:08
Yatsı
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Merkez
Savaş Eczanesi
Merkez
Umut Eczanesi
Merkez
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