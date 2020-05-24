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Şehit oğlunun polis kıyafetini giyerek mezarını ziyaret etti

AYDIN HABERLERİ  | 24.05.2020 13:03 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişiminde şehit olan Nedip Cengiz Eker'in babası Nihat Eker: - "Zaman zaman oğlumun elbiselerini giyiyorum. Bu bayramda da oğlumun elbisesiyle yanına geldim"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konakladığı otelde çıkan çatışmada şehit düşen polis memuru Nedip Cengiz Eker'in babası Nihat Eker, oğlunun üniformasını giyip mezarını ziyaret etti.

Baba Nihat ile eşi Güzel Eker, Ramazan Bayramı sabahı şehit oğullarının kabrinin bulunduğu Kemer Mezarlığı'na geldi.

Anne Güzel Eker, oğlunun mezar taşına sarıldı, gözyaşı döktü.

Nihat Eker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuklarının şehit edilmesinin üzerinden 4 yıl geçtiğini söyledi.

Oğlunun vatanı ve milleti için göğsünü siper ettiğini dile getiren Eker, şunları kaydetti:

"Rabb'im en iyi kullarına şehitliği nasip etmiştir. Tüm şehitlerimizin mekanları cennet olsun. Rabb'im ülkemize her zaman başarı ve sağlık getirsin. Zaman zaman oğlumun elbiselerini giyiyorum. Ömrüm yettiği kadar da giyeceğim. Bu bayramda da oğlumun elbisesiyle yanına geldim ve bayramını kutladım. Koronavirüsten dolayı buruk bir bayram oldu. Allah ülkemizi bu beladan da kurtaracaktır."

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