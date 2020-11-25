YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırklareli
  4. Şehit öğretmen kabri başında anıldı

Şehit öğretmen kabri başında anıldı

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 25.11.2020 09:30 | Son Güncelleme

1996 yılında PKK’lı teröristlerin şehit ettiği Şehit Er Öğretmen Uğur Gören, Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey beldesindeki kabri başında anıldı.Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen programla, Şehit Er Öğretmen Uğur Gören, kabri başında anıldı.

Şehit öğretmen kabri başında anıldı

1996 yılında PKK’lı teröristlerin şehit ettiği Şehit Er Öğretmen Uğur Gören, Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey beldesindeki kabri başında anıldı.
Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen programla, Şehit Er Öğretmen Uğur Gören, kabri başında anıldı. Anma törenine Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem, okul müdürleri, öğretmenler belediye meclis üyeleri katıldı.
Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş, "Hemşerimiz, şehit öğretmenimiz Uğur Gören ve arkadaşları 24 yıl önce PKK’lı hain teröristler tarafından şehit edildiler. 24 yıldır özlemini göğsümüzün sol yanında hissettiğimiz şehit öğretmenimiz Uğur Gören’i rahmetle anıyoruz. Nur içinde yatsın. Onu unutmadık, unutmayacağız" dedi.

Şehit öğretmen kabri başında anıldı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Coştukça coştu! Düğünde feci anlar Coştukça coştu! Düğünde feci anlar
Belediye başkanı kayak yaparken kaburgasını kırdıBelediye başkanı kayak yaparken kaburgasını kırdı

Kırklareli Namaz Vakitleri 25 Kasım Çarşamba

İmsak
06:34
Sabah
08:05
Öğle
13:03
İkindi
15:29
Akşam
17:51
Yatsı
19:17

Kırklareli Nöbetçi Eczaneler25 Kasım Çarşamba

Balkan Eczanesi
Merkez
Pelin Eczanesi
Luleburgaz
Can Eczanesi
Buyukkaristiran
Başar Eczanesi
Babaeski
Nergiz Eczanesi
Alpullu
Serap Eczanesi
Buyukmandira
Demirköy Eczanesi
Demirkoy
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.