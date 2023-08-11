Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mahmut Üçdağ, Diyarbakır'da son yolculuğuna uğurlandı

Askeri uçakla Diyarbakır Havalimanı'na getirilen şehidin naaşı, karşılama töreninin ardından cenaze aracıyla Hani ilçesinin kırsal Çardaklı Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi.
Burada, şehidin cenazesi, Kürtçe ağıtlarla karşılandı.
Daha sonra Çardaklı Mahallesi'ndeki cami önünde düzenlenen törende, şehidin özgeçmişinin okunmasının ardından, İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu cenaze namazını kıldırdı.
Törenin ardından şehidin naaşı, gözyaşları içinde mahalle mezarlığında defnedildi.
Törene, Vali Ali İhsan Su, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Recep Yalçınkaya, Hani Kaymakamı Abdullah Yüksel, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.