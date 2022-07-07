Şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Koca, Konya'da son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca'nın cenazesi, memleketi Konya'nın Çumra ilçesinde defnedildi.

Şehit Koca'nın (26) Türk bayrağına sarılı naaşı, İçeri Çumra Mahallesi'ndeki baba evinde "helallik" alınmasının ardından cenaze töreninin yapılacağı İçeri Çumra mezarlığı önüne getirildi.

Şehidin babası Bayram ve annesi Yasemin Koca'yı yakınları teselli etti.

Nişanlı olduğu öğrenilen şehidin bordo bere takan ağabeyi Ali Koca, yanındakilerin desteğiyle ayakta durmaya çalıştı.

Piyade Uzman Çavuş'un naaşı, ikindi vakti İl Müftüsü Ali Öge'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından İçeri Çumra Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

Cenazeye, şehidin yakınları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, Vali Vahdettin Özkan, siyasi parti il başkanları, milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.



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