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Şehit polis kabri başında anıldı

22.11.2023 14:09 | Son Güncelleme:
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Samsun’un Alaçam ilçesinde, denetim noktasında bir aracın çarpması sonucu şehit olan polis memuru mezarı başında dualarla anıldı.

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde 20 Kasım 2021 yılında denetim noktasında bir aracın çarpması sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Yusuf Ceylan, kabri başında dualarla yâd edildi. Şehidin babası emekli imam İlyas Ceylan, kayınpederi emekli imam Nurettin Baş, Göçkün Merkez Camisi İmamı Mustafa Er’in okuduğu Kur’an-ı Kerim ve dua edilmesinin ardından program sona erdi.

Ceylan için Göçkün Mahallesi’ndeki kabri başında düzenlenen programa Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amiri Tuncay Ocak, polis memurları, şehidin yakınları, TÜGŞAV Bafra Şube Başkanı Mümine Ersin ve vatandaşlar katıldı.

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