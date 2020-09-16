Şehit Polis Memuru Murat Toprak, dualarla anıldı

16 Eylül 2012 yılında Bingöl’ün Karlıova ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarının daha önce yola tuzakladıkları patlayıcı maddenin patlatılması sonucu şehit olan Polis Memuru Murat Toprak, şehadetinin 8. yılında Mevlid-i Şerifle anıldı.

Şehit Polis Memuru Murat Toprak’ın Beşpınar Mesire alanındaki özel bir tesiste düzenlenen mevlit programına, şehidin ailesi başta olmak üzere, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi, emniyet ve jandarma personeli katıldı.

Öğle namazından öncesi başlayan mevlit programında, müftülük görevlileri tarafından Kura’n-ı Kerim ve mevlidi şerif okunarak ilahiler seslendirildi. Vatanın mukaddesatı uğruna canlarını feda eden Şehit Polis Memuru Murat Toprak ve tüm şehitler dualarla anılarak Allah’tan rahmet dilendi.

Okunan Mevlid-i Şerif’in ardından Vali Mahmut Çuhadar, acılı baba Ramazan Toprak ve şehidin ailesine başsağlığı ve sabır diledi.

