YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Şehit polisin Gaziantep'teki ailesine şehadet haberi verildi

Şehit polisin Gaziantep'teki ailesine şehadet haberi verildi

09.11.2021 00:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehit polisin Gaziantep'teki ailesine şehadet haberi verildi

GAZİANTEP (AA) - Hatay'da trafik kazasında şehit olan polis memuru Davut Kaplan'ın (51) Gaziantep'teki ailesine şehadet haberi verildi.

Hassa Kaymakamı Ahmet Korkmaz, İslahiye Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu, İslahiye Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Kale, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş, İlçe Müftüsü Behçet Bilgin, şehidin İslahiye ilçesinin Atatürk Mahallesi'ndeki evine geldi.

Evdeki heyet, şehidin eşi Gülcan ve ikiz çocukları Yunus ve Emre Kaplan'a şehadet haberini verdi, başsağlığı dileklerini iletti.

İlçe Müftüsü Behçet Bilgin şehit için dua etti, çevredekiler eve ve mahalleye Türk bayrakları astı.

Şehit Davut Kaplan, yarın şehit olduğu Hatay'da düzenlenecek törenin ardından memleketi Osmaniye'de toprağa verilecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gökyüzünü kapladı! Ankara ve İstanbul'da yaşayanlar dikkatGökyüzünü kapladı! Ankara ve İstanbul'da yaşayanlar dikkat
PARTNER Avuç içlerinizi yan yana getirin ve bu detaya dikkat edin! Soldaki çizgi daha yüksekse... Avuç içlerinizi yan yana getirin ve bu detaya dikkat edin! Soldaki çizgi daha yüksekse...
Gaziantep FK'nin hedefi üç puanGaziantep FK'nin hedefi üç puan
Anahtar Kelimeler:
şehit Gaziantep Hatay Hassa

Gaziantep Namaz Vakitleri 9 Kasım Salı

İmsak
05:34
Sabah
06:56
Öğle
12:19
İkindi
15:08
Akşam
17:33
Yatsı
18:50

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 9 Kasım Salı

Eda Eczanesi
Sehitkamil
Kutsal Eczanesi
Sehitkamil
Seda Eczanesi
Sehitkamil
Semih Eczanesi
Sehitkamil
Tarık Eczanesi
Sehitkamil
Adıbelli Eczanesi
Sahinbey
Arzık Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Ankara'da 2 arkadaşını öldüren cinayet zanlısı gözaltına alındı

Ankara'da 2 arkadaşını öldüren cinayet zanlısı gözaltına alındı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bolu'da kağıt yüklü tır yanarak kullanılamaz hale geldi

Bolu'da kağıt yüklü tır yanarak kullanılamaz hale geldi

Antalya'da 30 suç kaydı bulunan cezaevi firarisi yakalandı

Antalya'da 30 suç kaydı bulunan cezaevi firarisi yakalandı

Afyonkarahisar'da otomobile ateş açılması sonucu 4 kişi öldü

Afyonkarahisar'da otomobile ateş açılması sonucu 4 kişi öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.