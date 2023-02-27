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Şehit Şahin şahadetinin yıl dönümünde unutulmadı

27.02.2023 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suriye İdlib’de 2020 yılında şehit düşen Yüzbaşı Süleyman Şahin, şahadetinin yıl dönümün memleketi olan Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde dualarla yad edildi.

Şehit Şahin şahadetinin yıl dönümünde unutulmadı

Dinar Kaymakamı Kemal Duru, 27 Şubat 2020’de Suriye İdlib’de hava saldırısı sonucu şehit olan, evli ve iki çocuk babası Piyade Yüzbaşı Şehit Süleyman Şahin’in şehadet yıldönümü dolayısıyla Dinar Sanayi Cami’inde yapılan mevlid-i şerif programına katıldı. Programda şehit Şahin için okunan mevlid ve duaların ardından Kaymakam Duru, şehidimizin babası Mehmet Şahin’e baş sağlığı diledi. Program akabinde pilav ikramı yapıldı. Kaymakam Duru başta Şahin olmak üzere vatan için canlarını feda eden tüm şehitlere Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, gazilere şifalar diledi.

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