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Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz mezarı başında anıldı

31.03.2022 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz mezarı başında anıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, makam odasında şehit edilişinin 7'nci yılında Eyüp Sultan Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

Anmaya Şehit Savcı Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz, annesi Saadet Kiraz, eşi Yasemin Kiraz ve çocukları ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, Başsavcı Vekili Zafer Koç, askeri yetkililer, emniyet görevlileri, Savcı Kiraz'ın meslektaşları ve adliye çalışanları katıldı.

Kabristan çevresinde emniyet ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı.

Anma töreninde İstanbul Müftülüğü din görevlilerince okunan Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edildi.

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