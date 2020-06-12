YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Şehit Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin adı jandarmanın "hatıra ormanı"nda yaşatılacak

Şehit Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin adı jandarmanın "hatıra ormanı"nda yaşatılacak

KARS HABERLERİ  | 12.06.2020 13:51 | Son Güncelleme

Kars Valisi Türker Öksüz: - "Terörle mücadele harekatında, göğüs göğüse çarpışma gibi durumlar yaşanıyor. Şehit olan yüzbaşımızın yüreğinde vatan sevgisi vardı, karamanlık vardı. Canını hiç düşünmeden kendini ön plana attı"

Kars'ın Kağızman ilçesinde geçtiğimiz ay gönüllü katıldığı teröristlere yönelik operasyonda şehit düşen Bölük Komutanı Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin adı, Kars Jandarma Komutanlığı bahçesinde oluşturulan "hatıra ormanı"nda yaşatılacak.

Kağızman'ın Çemçe bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik 18 Mayıs'ta düzenlenen operasyona gönüllü bir timle katılan ve şehit düşen Kağızman Jandarma Komando Taburuna bağlı 2. Jandarma Komando Bölük Komutanı Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi adına İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde hatıra ormanı oluşturuldu.

Jandarma Teşkilatının Kuruluşunun 181. yıl dönümü dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde oluşturulan "Şehit Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi Hatıra Ormanı"na Vali Türker Öksüz ile İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan fidan dikti.

Jandarma personeli de hatıra ormanına fidan dikerek can suyu verdi.

- "Canını hiç düşünmeden kendini öne attı"

Vali Öksüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şehit Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin operasyonda çok büyük kahramanlık gösterdiğini söyledi.

Şehit Çiftçi'nin terörle mücadelede başarılı çalışmalar yaptığını anlatan Öksüz, "Terörle mücadele harekatında, göğüs göğüse çarpışma gibi durumlar yaşanıyor. Şehit olan yüzbaşımızın yüreğinde vatan sevgisi vardı, karamanlık vardı. Canını hiç düşünmeden kendini ön plana attı." dedi.

Öksüz, şehit yüzbaşının sonsuza dek anılacağını belirterek, "Yüzbaşımızın aklında sadece oradaki teröristleri etkisiz hale getirmek vardı. Canını hiç düşünmeden bir an bile duraksamadan mücadele etti. Kars ili olarak ona çok borçlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Kahraman olarak şehit oldu, Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
2020 yılının en popüler telefonları 2020 yılının en popüler telefonları
Termometreler eksi 19’u gördü!Termometreler eksi 19’u gördü!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Adana'da otomobille polise çarpıp kaçan zanlı kovalamacayla yakalandı

Adana'da otomobille polise çarpıp kaçan zanlı kovalamacayla yakalandı

Hair World Turkey Kurucu Ortağı Yunus Yıldız;”Sağlık turizminde öncü sektörüz”

Hair World Turkey Kurucu Ortağı Yunus Yıldız;”Sağlık turizminde öncü sektörüz”

Su ile çalışan 150 yıllık tarihi hizar hala ayakta

Su ile çalışan 150 yıllık tarihi hizar hala ayakta

Aras Nehri poyraz kuşları ile cıvıl cıvıl

Aras Nehri poyraz kuşları ile cıvıl cıvıl

Yardım kolilerinin içinden çıkan para duygulandırdı

Yardım kolilerinin içinden çıkan para duygulandırdı

(Özel) Van’da Haziran ayında karla mücadele

(Özel) Van’da Haziran ayında karla mücadele

Kars Namaz Vakitleri 12 Haziran Cuma

İmsak
02:31
Sabah
04:29
Öğle
12:13
İkindi
16:11
Akşam
19:46
Yatsı
21:35

Kars Nöbetçi Eczaneler12 Haziran Cuma

Canan Eczanesi
Merkez
Deva Eczanesi
Merkez
Atas Eczanesi
Kagizman
Saglık Eczanesi
Sarikamis
Akın Eczanesi
Selim
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Sarıkamış’ta 74 gün sonra ilk cuma namazı kılındı

Sarıkamış’ta 74 gün sonra ilk cuma namazı kılındı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Kars’ta pancar üreticileri konteyner istiyor

Kars’ta pancar üreticileri konteyner istiyor

Kağızmanlı asker hayatını kaybetti

Kağızmanlı asker hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.