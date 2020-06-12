Şehit Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin adı jandarmanın "hatıra ormanı"nda yaşatılacak

Şehit Çiftçi'nin terörle mücadelede başarılı çalışmalar yaptığını anlatan Öksüz, "Terörle mücadele harekatında, göğüs göğüse çarpışma gibi durumlar yaşanıyor. Şehit olan yüzbaşımızın yüreğinde vatan sevgisi vardı, karamanlık vardı. Canını hiç düşünmeden kendini ön plana attı." dedi.

Öksüz, şehit yüzbaşının sonsuza dek anılacağını belirterek, "Yüzbaşımızın aklında sadece oradaki teröristleri etkisiz hale getirmek vardı. Canını hiç düşünmeden bir an bile duraksamadan mücadele etti. Kars ili olarak ona çok borçlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Kahraman olarak şehit oldu, Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

