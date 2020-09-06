Şehit Yüzbaşı Ferhat Çiftçi’nin adı Kağızman’da parka verildi

Kağızman’da PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi’nin adı parka verildi.

Kağızman Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, Jandarma Bölük Komutanı olarak görev yapan gönüllü olarak katıldığı operasyonda PKK’lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşüne Yüzbaşı Ferhat Çiftçi’nin adını ilçe meydanında ki parkta yaşatıyor. Başkan Yıldız, Parkın adını Şehit Yüzbaşı Ferhat Çiftçi Parkı koydu.

Yüzbaşı Ferhat Çiftçi’nin Kağızman’da adını ebediyen yaşayacağını ifade eden MHP’li Belediye Başkanı nevzat Yıldız, “Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi’nin şehir merkezimizde bulunan parka adını verdik. Kendi gibi vatanı için canını feda eden ve şehit düşen vatan evlatları ile birlikte adı ebediyen yaşatılacaktır. Bu topraklar için canını feda eden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet acılı ailelerine sabırlar diliyorum” dedi.

Öte yandan Kağızman’da parka Şehit Yüzbaşı Ferhat Çiftçi’nin adının verilmesi ilçe halkını da sevindirdi.

