Şehitkamil’den eğitime 10 bin adet tablet desteği

Bugüne kadar eğitime yaptığı yatırımlarla adından sıkça bahsettiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ilçede ikamet eden öğrencilerin kullanması için 10 bin adet tableti Şehitkamil Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim etti.

Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen tablet dağıtım törenine Gaziantep Valisi Davut Gül, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı ve okul müdürleri katıldı.

“Şehri, insanı ilgilendiren her konuda mutlaka işin içerisinde oluyor”

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’nun şehri ve insanı ilgilendiren her konunun mutlaka içerisinde yer aldığını dile getiren Gaziantep Valisi Davut Gül, “Bugünkü konunun öznesi Şehitkamil Belediyesi. Ben gerçekten Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’na teşekkür ediyorum. Sadece tablet dağıtımıyla değil, eğitimi ilgilendiren her konuda, kültürü ilgilendiren her konuda, şehri, insanı ilgilendiren her konuda kurumun imkanları ölçüsünde mutlaka işin içerisinde oluyor. Spor Şehri Gaziantep’te de gördük, Ben Okuyorum Gaziantep Okuyor projesinde de gördük, diğer sosyal ve kültürel projelerde, sosyal yardımlarda, pandemi ile mücadelede gördük. Tablet ihtiyacına geçtiğimiz Ekim ayında karar verilmişti. Tablet ihtiyacına dünyanın her yerinde ihtiyaç var. Bundan dolayı da parası hazır olan, sipariş edilen tabletlerin gelmesi bugünlere kadar geldi. 10 bin tabletin tamamını Şehitkamil Belediyemiz temin etti. Bu tabletler Devlet Malzeme Ofisi (DMO) aracılığıyla alındı. 4 kategorideki tabletlerin en nitelikli olanları alındı. Ayrıca yine Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan 18 bin adet tablet daha katılacak. Böylelikle Şehitkamil ilçemizde toplamda 28 bin adet tablet dağıtımı gerçekleştirilecek. Ben bu vesileyle Rıdvan Başkanımız başta olmak üzere, Kaymakamımıza, emeği geçen milli eğitimin kademesindeki herkese, tabletleri dağıtacak olan okul müdürlerimize, öğretmenlerimize tek tek teşekkür ediyor, öğrencilerimizin için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.