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Şehitler için mevlit okutulup musibetler için kurban kesildi

VAN HABERLERİ  | 07.02.2020 16:00 | Son Güncelleme

Van-Bahçesaray kara yolunda meydana gelen çığ faciasında şehit olanlarla İstanbul’daki uçak kazasında hayatlarını kaybedenler için Van’ın Çaldıran ilçesinde mevlit okutularak musibetler için de kurbanlar kesildi.Çaldıran Kaymakamlığı ve belediyesinin ortak organize ettiği mevlit programına Çaldıran Kaymakamı Adem Can, Belediye Başkanı Şefik Ensari, İlçe Emniyet Müdürü Korkmaz Polat, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Ece ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Van-Bahçesaray kara yolunda meydana gelen çığ faciasında şehit olanlarla İstanbul’daki uçak kazasında hayatlarını kaybedenler için Van’ın Çaldıran ilçesinde mevlit okutularak musibetler için de kurbanlar kesildi.
Çaldıran Kaymakamlığı ve belediyesinin ortak organize ettiği mevlit programına Çaldıran Kaymakamı Adem Can, Belediye Başkanı Şefik Ensari, İlçe Emniyet Müdürü Korkmaz Polat, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Ece ve çok sayıda vatandaş katıldı. Van-Bahçesaray kara yolundaki çığ felaketinde, Elazığ’da yaşanan depremde ve İstanbul’da düşen uçakta hayatlarını kaybedenler ve tüm şehitler için Çaldıran Merkez Caminde cuma namazı öncesi mevlit okutuldu. Cuma namazı çıkışında ise Müftü Vekili M. Emin Avcı’nın okuduğu dualarla kurbanlar kesildi.
Burada konuşan Çaldıran Kaymakamı Adem Can, son zamanlarda ülkemizde afetler yaşandığını belirterek, “Yaşanan Elazığ depremi, Bahçesaray’daki çığ faciası, İstanbul’daki uçak kazası ve sınır ötesinde ülkemiz için canlarını feda eden aziz şehitlerimiz var. Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ederken, yaralılarımıza Allah’tan şifalar diliyorum. Haytalarını kaybeden ve şehadet şerbetini içen aziz şehitlerimizin anısına Merkez Camimizde binlerce insanın katıldığı cuma namazı öncesinde mevlit okundu, dualarda bulunduk. Rabbim bir daha bu tür acılar göstermesin. Devletimiz baki, milletimiz daim olsun” dedi.
Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari ise son zamanlarda ülkemizde yaşanan afet ve felaketlerde onlarca insanımızın şehit olduğunu söyleyerek “Elazığ’daki depremde, Van’da yaşanan çığ faciasında, İstanbul’da düşen uçakta ve sınır ötesinde vatan uğruna hayatlarını feda eden onlarca şehidimiz oldu ve onlarcası da yaralandı. Çaldıran halkı olarak bizler de ülkemiz insanları gibi kenetlendiğimiz ve aynı acıyı yüreğimizde yaşadığımızı hissederek cuma namazında binlerce Çaldıranlının katılımıyla mevlit okutarak, bu tür bela ve musibetlerin ülkemizde bir daha yaşanmaması için ellerimizi semaya kaldırarak dualarda bulunduk. Son dönemlere yaşanan olaylarda hayatlarını kaybeden aziz şehitlerimizi şükranla yad ederken, olaylarda yaralanan kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın” diye konuştu.

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