Şehitlerin ismini yaşatmak için kütüphane kuracaklar

Emirdağ Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Meclisi ve Genç Meclisi öncülüğünde şehit kütüphaneleri kurulması için çalışmalar başladı.

Emirdağ Belediyesi’nden şehitlerin isimlerin yaşatılacağı kütüphane kurulmasına ilişkin yapılan açıklamada, “Aziz şehitlerimizin isimlerini kütüphanelerde yaşatmak amacı ile Emirdağ Belediyesi Çocuk Meclisi ve Gençlik Meclisi öncülüğünde başlattığımız ‘Kitap Toplama Kampanyası’nın afişleri okullara asıldı. Kitap toplama merkezlerimiz; ilçemiz ortaokulları, liseler ve Emirdağ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüdür. Kampanyamızda toplanan kitaplarımız Emirdağ Belediyesi Sosyal Tesislerinde kurulacak olan kütüphanemizde yer alacak ve kütüphanemizin her rafında bir şehidimizin ismi yaşatılacaktır” denildi.

