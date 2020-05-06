YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Şehzadeler’de TOKİ heyecanı 17 Haziran’a kaldı

Şehzadeler’de TOKİ heyecanı 17 Haziran’a kaldı

MANİSA HABERLERİ  | 06.05.2020 14:02 | Son Güncelleme

‘Her yıl 100 bin yeni sosyal konut’ Projesi kapsamında Manisa’nın Şehzadeler ilçesine yapılacak 400 konut için hak sahipliği belirleme kurası, 17 Haziran Çarşamba günü saat 13.00’da Ankara’da seyircisiz olarak yapılacak ve TOKİ’nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.TOKİ (Toplu Konut İdaresi) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın destekleriyle ‘Her yıl 100 bin yeni sosyal konut’ projesi ile vatandaşları ev sahibi yapacak.

Şehzadeler’de TOKİ heyecanı 17 Haziran’a kaldı

‘Her yıl 100 bin yeni sosyal konut’ Projesi kapsamında Manisa’nın Şehzadeler ilçesine yapılacak 400 konut için hak sahipliği belirleme kurası, 17 Haziran Çarşamba günü saat 13.00’da Ankara’da seyircisiz olarak yapılacak ve TOKİ’nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.
TOKİ (Toplu Konut İdaresi) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın destekleriyle ‘Her yıl 100 bin yeni sosyal konut’ projesi ile vatandaşları ev sahibi yapacak. Projeden Şehzadeler ilçesi de yararlanacak. Proje kapsamında Şehzadeler’de Sancaklıbozköy Mahallesindeki 100 dönümlük alana 400 adet 2+1 sosyal konut yapılacak. Daha önce 4 Mayıs 2020 Pazartesi yapılacağı duyurulan hak sahipliği belirleme kurası, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını kapsamında alınan tedbirler gereği, 17 Haziran Çarşamba günü saat 13.00’a ertelendi. Kuralar 17 Haziran Çarşamba günü saat 13.00’da Ankara’da seyircisiz olarak yapılacak ve TOKİ’nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.
Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Sancaklıbozköy Mahallemizde 100 dönümlük bir alanda sosyal konut yapılabilmesi için gerekli şartları oluşturmuş ve TOKİ’ye teslim etmiştik. Altyapısını hazır ettiğimiz için TOKİ’nin başlattığı ‘Her yıl 100 bin yeni sosyal konut’ Projesi kapsamına Şehzadeler ilçemiz de dahil edilmiş ve 400 adet 2+1 şeklinde sosyal konutun yapılacağı açıklanmıştı. TOKİ hak sahipliği belirleme kurasının ise 4 Mayıs 2020 Pazartesi yapılacağını duyurmuştu ancak korona virüs salgını ülkemizi de etkileyince kura tarihleri alınan tedbirler kapsamında ertelendi. TOKİ’nin son duyurusuna göre; 17 Haziran Çarşamba günü saat 13.00’da kuralar Ankara’da seyircisiz olarak yapılacak, kura töreni TOKİ’nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.” şeklinde konuştu.

Şehzadeler’de TOKİ heyecanı 17 Haziran’a kaldı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ece Üner'den YKS yorumu: Hazineye kıyılır mı hiç? Ece Üner'den YKS yorumu: Hazineye kıyılır mı hiç?
Deprem anında böyle görüntülendilerDeprem anında böyle görüntülendiler

En Çok Okunan Yerel Haberler

CANREİS Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Reis: “Süreç zorlu fakat aşılmaz değil”

CANREİS Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Reis: “Süreç zorlu fakat aşılmaz değil”

Dilşat Erdil, başarılarıyla girişimcilere ilham oluyor

Dilşat Erdil, başarılarıyla girişimcilere ilham oluyor

‘Bir çay söyler misin’ dedi ve mahallenin bakkal borcunu sıfırladı

‘Bir çay söyler misin’ dedi ve mahallenin bakkal borcunu sıfırladı

Jandarma kayıp 4 yaşındaki Berat’ı uyurken buldu

Jandarma kayıp 4 yaşındaki Berat’ı uyurken buldu

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan'dan 1 Haziran'da okulların açılması açıklaması:

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan'dan 1 Haziran'da okulların açılması açıklaması:

"Çevre ilçelere bu dönemde seyahat etmemeye özen gösterelim"

"Çevre ilçelere bu dönemde seyahat etmemeye özen gösterelim"

Manisa Namaz Vakitleri 6 Mayıs Çarşamba

İmsak
04:25
Sabah
06:00
Öğle
13:12
İkindi
17:01
Akşam
20:14
Yatsı
21:43

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Kuzu'nun eşine acı haber verildi

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Kuzu'nun eşine acı haber verildi

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Manisa’da kısıtlamaya uymayanlara ceza

Manisa’da kısıtlamaya uymayanlara ceza

Salihli’de koronavirüs tedbirleri arttırıldı

Salihli’de koronavirüs tedbirleri arttırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.