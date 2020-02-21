Şeker hastalığı sinir sisteminde hasara yol açıyor

Nöroşirurji Uzmanı Op.Dr. Kerem Bıkmaz, şeker hastalığının sinir sisteminde hasara yol açtığını belirtti.

INCA Klinik Nöroşirurji Uzmanı Op.Dr. Kerem Bıkmaz konu ile ilgili yaptığı değerlendirmede, “Yüksek şeker kişide sadece kan şekerinde yükselmeden ibaret bir durum olarak gözükmez , kandaki aşırı glikozun vücutta başta damarsal yapılar olmak üzere,sinir sitemi, göz ve böbrekler üzerinde tahribat yaptığını biliyoruz. Diyabette , hem sinir sistemini besleyen damarlar üzerinden hem de direkt sinir hücrelerini etkileyerek hasara yol açar” dedi.

Nöroşirurji Uzmanı Op.Dr. Kerem Bıkmaz, şeker hastalığının ayaklarda yol açtığı durumları şöyle açıkladı;

“Diyabetik polinöropati (diyabete bağlı çevresel sinirlerin harabiyeti) sinir sistemi hasarının en sık görülen tipidir. Ayaklarda karıncalanma, Ağrı ve uyuşma, Geceleri artan yanma, üşüme hissiyatı; Ayakta nasırlar oluşur. Yumuşak dokuda yaraların gelişmesi. Şeker hastalığının ellerde yol açtığı durumlar ise Sinir sıkışmaları, İlk 3 parmakta görülen uyuşukluk, Omuzlara kadar yayılan yanma hissi.”

Nöroşirurji Uzmanı Op.Dr. Kerem Bıkmaz diyabetin sinir sistemi üzerindeki harabiyetinden nasıl korunulacağı ve tedavisi konusunda ise şunları söyledi;

“Yükselen kan şekerlerini , yükselttiğiniz insülinlerle dengelemeye çalışmanız doğru değildir.Burada amaç kan şekerlerinizi yükseltmeyecek bir beslenme sistemi uygulamanız ve gerektiği dozda insülin kullanmanız olacaktır.

Burada kan şekerinin sıkı kontrolü (diyet-ilaç ve insülin tedavisi-egzersiz vs.) en önemli unsurdur.

His kaybı sebebiyle ayaklar travmaya ve hasara daha açık hale gelir. Ayak bakımına çok dikkat edilmelidir.

Hastalık otaya çıktıktan sonra ise özellikle ağrı ve yanma şikayetlerini azaltacak tedaviler kullanılabilir.

Ellerde görülen sinir sıkışmalarında ise değişik tedavi yöntemleri bulunmaktadır. Özellikle gece yatarken elin atellenmesi, hareketlerin kısıtlanması ile yakınmalara iyi gelir.”



