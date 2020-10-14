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Şekerbank’tan “Dünya Kadın Çiftçiler Günü”ne özel kampanya

İSTANBUL HABERLERİ  | 14.10.2020 11:20 | Son Güncelleme

Banka, 24 aya varan vadelerle, ilk ay faizsiz ve hasat zamanına göre geri ödemeli nakit desteği sunuyor

İSTANBUL (AA) - Şekerbank, "15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü"ne özel ilk ay faizsiz sunulan ve hasat zamanına göre geri ödemeli olan kampanyası ile tarıma ve kadın çiftçilere desteğini sürdürüyor.

Şekerbank açıklamasına göre, "Anadolu Bankacılığı” misyonu çerçevesinde özellikle kırsal bölgelerdeki kadınların girişimci olarak ekonomiye dahil edilmesine yönelik ürün ve hizmetler sunan banka, “15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü”nü hazırladığı kampanya ile kadınların tarımsal faaliyetlerini destekleyerek kutluyor.

Banka, kampanya kapsamında 24 aya varan vadelerle, ilk ay faizsiz ve hasat zamanına göre geri ödemeli nakit desteği sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şekerbank KOBİ, Perakende ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu, "Tam 67 yıldır tarımı, çiftçiyi ve üretimi destekleme misyonumuz çerçevesinde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Kadınların, tarımsal üretim, kaynakların sürdürülebilir kullanımı, gıda üretimi ve güvenliğinde oynadıkları önemli rolü göz önünde bulundurarak, bu özel gün vesilesiyle ekim ayı boyunca geçerli olacak kampanyamızın, kadın çiftçilerimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz. Anadolu’daki kadın çiftçilere ve girişimcilere destek olmaya kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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